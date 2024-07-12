Развитие сетей: МТС в Астраханской области: практически каждый второй вызов идет в сети VoLTE

MForum.ru
12.07.2024,
МТС сообщает о росте количества вызовов через интернет в Астраханской области. По данным оператора, по итогам 2q2024 доля звонков в режиме VoLTE (по сети LTE) выросла на 37% год к году. Сейчас почти каждый второй вызов астраханцы совершали таким образом. В среднем на разговоры приходится около 370 минут на абонента в месяц.
«Благодаря расширению зоны покрытия Астраханской области, современные голосовые технологии доступны не только в областном центре, но также и в небольших населенных пунктах. С помощью Big Data МТС мы постоянно анализируем нагрузку на сеть и потребности абонентов и при необходимости устанавливаем дополнительное телеком-оборудование, чтобы каждому жителю и гостю региона был доступен интернет на комфортной высокой скорости. С начала года мы запустили в области еще 23 базовые станции, которые позволили увеличить скорость интернета на 30%», - отмечает директор МТС в Астраханской области Андрей Матвиенко.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: телеком Билайн ВымпелКом VoLTE вольте
Публикации по теме:
27.06. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн развернул VoLTE во всех регионах присутствия в России / MForum.ru
13.05. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Челябинской области - компания сообщает о проведенной масштабной модернизации сети / MForum.ru
07.05. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн в Московском регионе - оператор объявляет о завершении масштабной модернизации сети в Подмосковье / MForum.ru
05.03. [Новости компаний] Итоги. Конспекты: ВымпелКом отчитался за 2023 год. Антикризисная программа сработала и завершается. Часть 2 / MForum.ru
01.02. [Новости компаний] Развитие сетей: В сети МТС доля VoLTE трафика выросла до 38.4% / MForum.ru
12.07. [Новинки] Анонсы: Представлены дешевые наушники iQOO TWS 1i с режимом низкой задержки / MForum.ru
12.07. [Новинки] Анонсы: Представлены iQOO Watch GT с 1,85-дюймовым дисплеем и Blue OS / MForum.ru
12.07. [Новинки] Анонсы: iQOO Neo9S Pro+ дебютирует с SD 8 Gen 3 и аккумулятором емкостью 5500 мАч / MForum.ru
11.07. [Новинки] Анонсы: Tecno Spark 20 Pro 5G появился в Индии / MForum.ru
11.07. [Новинки] Анонсы: Представлен Lava Blaze X с Dimensity 6300, Android 14 и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
10.07. [Новинки] Анонсы: Redmi 13 5G на базе Snapdragon 4 Gen 2 AE и 108 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
09.07. [Новинки] Анонсы: Наушники CMF Buds Pro 2 представлены официально / MForum.ru
09.07. [Новинки] Анонсы: CMF Watch Pro 2 – большое обновление доступных смарт-часов от Nothing / MForum.ru
09.07. [Новинки] Анонсы: Nothing CMF Phone 1 представлен официально / MForum.ru
09.07. [Новинки] Слухи: Realme GT 7 Pro получит АКБ 6000 мАч и поддержку быстрой зарядки 100 Вт / MForum.ru
08.07. [Новинки] Слухи: Redmi K70 Ultra получит экран C8+ / MForum.ru
05.07. [Новинки] Слухи: Realme 13 Pro появился в TENAA / MForum.ru
05.07. [Новинки] Слухи: iQOO Z9 Lite получит 50 Мп камеру от Sony / MForum.ru
04.07. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о батарее Xiaomi 15 Pro / MForum.ru
04.07. [Новинки] Анонсы: Представлены Red Magic 9S Pro и 9S Pro+ с мощным чипом и охлаждением / MForum.ru
03.07. [Новинки] Слухи: В сети появились фото складного смартфона Xiaomi Mix Fold 4 / MForum.ru
03.07. [Новинки] Анонсы: Oppo A3 на Snapdragon 695 представлен в Китае / MForum.ru
02.07. [Новинки] Слухи: Nubia Red Magic 9S Pro показали на официальных тизерах / MForum.ru
02.07. [Новинки] Анонсы: В преддверии запуска Redmi K70 Ultra объявлено о сотрудничестве Xiaomi и MediaTek / MForum.ru
01.07. [Новинки] Анонсы: Vivo T3 Lite представлен в Индии / MForum.ru