Развитие сетей: МТС в Астраханской области: практически каждый второй вызов идет в сети VoLTE

12.07.2024, MForum.ru

МТС сообщает о росте количества вызовов через интернет в Астраханской области. По данным оператора, по итогам 2q2024 доля звонков в режиме VoLTE (по сети LTE) выросла на 37% год к году. Сейчас почти каждый второй вызов астраханцы совершали таким образом. В среднем на разговоры приходится около 370 минут на абонента в месяц.

«Благодаря расширению зоны покрытия Астраханской области, современные голосовые технологии доступны не только в областном центре, но также и в небольших населенных пунктах. С помощью Big Data МТС мы постоянно анализируем нагрузку на сеть и потребности абонентов и при необходимости устанавливаем дополнительное телеком-оборудование, чтобы каждому жителю и гостю региона был доступен интернет на комфортной высокой скорости. С начала года мы запустили в области еще 23 базовые станции, которые позволили увеличить скорость интернета на 30%», - отмечает директор МТС в Астраханской области Андрей Матвиенко.

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