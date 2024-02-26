Развитие сетей: МегаФон в Хабаровском крае - скорости мобильного интернета выросли на 12%

MForum.ru
26.02.2024,
По данным МегаФон, проведенный рефарминг и модернизация сетевой инфраструктуры, включающая запуск еще одного слоя LTE в диапазоне средних частот. Улучшения коснулись всех районов Хабаровска.
По данным замеров, проведенных специалистами компании, мобильный интернет в зонах модернизации сети стал работать в среднем на 12% быстрее. Всего работы были проведены на почти 200 объектах инфраструктуры.
«Мы постоянно отслеживаем потребление мобильного трафика и нагрузку на нашу телеком-инфраструктуру. Выполнение программ рефарминга и модернизации позволяет нам обеспечивать растущие цифровые потребности абонентов. В этом году мы продолжим совершенствовать нашу сеть на территории всего Хабаровского края, увеличивая скорости и покрытие мобильного интернета», – отметил директор МегаФона в Хабаровском крае Дмитрий Оловянников.
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теги: Хабаровский край Хабаровск развитие сетей МегаФон
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