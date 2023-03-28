Развитие сетей: МТС развивает сеть в Амурской области - Свободный

MForum.ru
28.03.2023,
МТС сообщает о модернизации сети LTE в пригороде Свободного. В 10 км от города Свободный, на подъезде к федеральной трассе Чита-Хабаровск в поселке Юхта-3 стоит Свободненский филиал амурского противотуберкулезного диспансера. Здесь была проведена модернизация сети LTE МТС, что улучшила качество мобильного интернета и связи. По данным оператора, теперь на территории диспансера стали доступны скорости более 100 Мбит/с, а также видеозвонки.
«Свободненский район – динамично развивающаяся территория, и в последнее время мы наблюдаем постоянный рост мобильного трафика. Улучшение качества связи в пригороде Свободного позволит пациентам медучреждения областного значения, а также жителям и гостям города всегда оставаться на связи и пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом. Более того, жители новостроек в Свободном, где есть фиксированная сеть МТС, могут существенно сэкономить, объединив мобильную связь, домашний интернет и ТВ, оплачивая через единый лицевой счет и получая кешбэк», - рассказала директор филиала МТС в Амурской области Олеся Двинина.
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теги: развитие сетей Амурская область МТС
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