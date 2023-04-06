Развитие сетей: МегаФон расширил покрытие сети LTE в Хабаровском крае за счет рефарминга частот

MForum.ru
06.04.2023,
МегаФон сообщает о модернизации существующей телеком инфраструктуры в Хабаровском крае. За счет этого, по данным оператора, выросла площадь покрытия мобильного интернета LTE, а также в целом улучшилось качество связи, предоставляемой оператором.
МегаФон не сообщает, какие частоты были переиспользованы под LTE, но поскольку в пресс-релизе используется словосочетание "дальнобойный слой", уместно предположить, что в частности были задействованы под LTE частоты 900 МГц, что действительно позволяет существенно нарастить радиус покрытия отдельных сот. И пусть такой слой и не обеспечивает большой емкости и высоких скоростей доступа, наличие покрытия там, где его еще вчера не было - это шаг вперед. То же можно сказать и в отношении улучшения качества покрытия сигналом LTE-сети в помещениях.
В целом в зоне охвата LTE сети оператора МегаФон в Хабаровском крае теперь почти миллион человек. В некоторых населенных пунктах, таких как село Венюково, мобильный интернет МегаФона появился впервые.
Абонентам доступно пользование технологией VoLTE, как правило, это улучшает качество передачи голоса в сети.
Улучшения коснулись как крупных городов Хабаровского края, таких как Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Чегдомын, Советская Гавань и других, так и небольших сел, в самом малочисленном проживает всего 29 человек.
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теги: МегаФон развитие сетей Хабаровский край
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