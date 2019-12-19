Ericsson внедрил решение для динамического распределения спектра в сети МегаФон

MForum.ru
19.12.2019,
19 декабря 2019, пресс-релиз Ericsson, через MForum.ru.
МегаФон успешно внедрил решение Ericsson для динамического распределения частотного ресурса в коммерческой сети в Оренбургской области.
МегаФон успешно внедрил решение Ericsson для динамического распределения частотного ресурса в коммерческой сети в Оренбургской области. Решение Ericsson Shared Carrier позволяет использовать одни и те же частоты для предоставления услуг на базе технологий 2G и 4G. Абоненты оператора в Оренбургской области получили возможность пользоваться еще более скоростным мобильным интернетом в сети LTE – скорость передачи данных увеличилась более чем вдвое, а емкость сети выросла в полтора раза. При этом МегаФону не пришлось инвестировать средства в увеличение числа базовых станций и не потребовался дополнительный частотный ресурс.
Уникальность решения заключается в том, что его внедрение осуществлялось дистанционно – благодаря удаленной активации функционала специалистам не потребовалось выезжать на площадки и осуществлять замену существующего оборудования. При этом МегаФон добился увеличения емкости своей 4G-сети.
Валентин Полозенко, директор по сетевой инфраструктуре ПАО «МегаФон»: «По итогам 3 квартала 2019 года среднемесячное потребление мобильного интернета одного абонента МегаФона выросло на 31,7% по сравнению с прошлым годом и составило 11,9 ГБ. Поэтому вопрос повышения эффективности использования доступного спектра становится все более актуальным. Ericsson Shared Carrier – отличное решение, позволяющее увеличить емкость сети LTE за счет совместного использования спектра с сетью 2G и обеспечить высокое качество услуг для абонентов МегаФона».
Себастиан Толстой, президент Ericsson в России: «Отсутствие или недостаточность имеющегося частотного ресурса – одна из ключевых трудностей, с которыми сталкиваются операторы при развитии сети с целью предложения новых услуг для абонентов. Решение Ericsson для динамического распределения спектра при оказании услуг 2G, 3G и 4G помогает операторам повысить эффективность использования имеющегося частотного ресурса, подготовить сеть к внедрению новейших технологий и предлагать услуги по конкурентоспособным тарифам – это позволяет привлечь новых пользователей и повысить лояльность имеющихся».
С 2019 по 2025 годы трафик в сетях сотовой связи будет увеличиваться на 27% в год, согласно обновленному прогнозу, опубликованному в Ericsson Mobility Report за ноябрь 2019 года. Этот стремительный и стабильный рост связан с увеличением числа подключенных смартфонов и бумом видео. Видео используется повсеместно, в том числе в соцсетях, мессенджерах и на новостных сайтах. Кроме того, растет популярность интернет-сервисов, позволяющих смотреть фильмы и сериалы на смартфонах в любое время и в любом месте. Неудивительно, что по итогам 2019 года 60% трафика придется на видео, а в 2025 году доля видео достигнет 75%.
Ericsson Shared Carrier обеспечивает возможность совместного использования спектра для оказания услуг на базе технологий 2G, 3G и 4G. Следующий этап – внедрение решения Ericsson Spectrum Sharing (ESS), которое поможет операторам плавно развернуть технологии 5G в низких и средних частотных диапазонах. Будучи частью Ericsson Radio System, решение Ericsson Spectrum Sharing позволяет за счет апгрейда программного обеспечения развертывать технологии 4G и 5G на одних и тех же частотах, динамически распределять ресурсы и адаптировать сеть под потребности абонентов.
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теги: телеком пресс-релизы Ericsson МегаФон Оренбург Оренбургская область развитие сетей
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