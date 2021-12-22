Прогнозы: Ericsson ConsumerLab прогнозирует потребительские тренды

22.12.2021, MForum.ru

Прогнозы - дело неблагодарное. Человеку не дано знать будущее. Тем не менее, новые технологии - это всегда хороший повод задуматься о том, к чему приведет их развитие. Это сделали в Ericsson Consumer Lab. Также были использованы данные опросов, включая проведенные в Москве. Позволю себе подискутировать с коллегами.

фото - Pixabay

1. Концерты с эффектом присутствия

ECL: 80% опрошенных считают, что технологии позволят создать реалистичную атмосферу живого выступления артистов в концертном зале без их реального присутствия. При этом всего 13% жителей Москвы считают, что организаторы мероприятия смогут с помощью множества сенсоров заставить присутствующих изнывать от палящего зноя, страдать от холода, сильной влажности или сухости пустыни.

АБ: Мое мнение - с горизонтом в 10 лет достичь этого нереально.

2. Иммерсивная пластическая хирургия

ECL: Многие люди не прочь улучшить свою внешность, не прибегая к помощи пластических хирургов. На появление косметических салонов, делающих людей красивыми с помощью технологий объемного моделирования, рассчитывают 7 из 10 опрошенных. При этом 33% москвичей не будут пользоваться услугами этих салонов из-за высоких цен.

АБ: Не совсем понял, что подразумевается под иммерсивным объемным моделированием? Будет ли что-то делаться с телом человека или только с его цифровым образом? В последнее поверить нетрудно, в массовое пользование услугами хирургии, будь она иммерсивная или любая иная, не верю, большинству людей достанет здравого смысла не делать этого.

3. Метапортные

ECL: Появление портновских экспресс-услуг для вас и вашего аватара — дело недалекого будущего. По мнению более 70% пользователей технологий AR/VR, в торговых центрах появятся портные, с помощью 3D-печати и роботов-швей создающие дешевую одежду на заказ по меркам клиента. При этом 70% москвичей рассчитывает на услуги AR/VR-примерочных под управлением технологий искусственного интеллекта.

АБ: Одежда на заказ - это прекрасно. Поэтому если появятся к 2030 году соответствующие технологии, с удовольствием бы ими пользовался. Что касается аватаров, здесь нужно посмотреть, насколько востребованной окажется эта технология общения. Если такой формат станет популярным, то и одежда может понадобиться.

4. Путешествия в нереальные миры

ECL: Многие люди готовы исследовать несуществующие миры. Две трети опрошенных верят в возможное появление бассейнов, в которых можно будет в VR-шлеме с подачей кислорода погрузиться в атмосферу космоса без гравитации. 46% москвичей считают, что с помощью AR/VR-технологий можно будет прочувствовать ощущения пассажиров тонущего «Титаника».

АБ: Это возможно уже сегодня. Вспомним хотя бы такие массовые игры, как World of Warcraft или Eve с их немалыми пространствами, которые можно исследовать. К сожалению, все пока упирается в невозможность обсчитывать такие миры с ресурсами современной техники, отсюда всевозможные ограничения, сводящие к минимуму реализм. Что то ощущений, то за 10 лет много не сделать. Ощущения пассажиров "Титаника" не разделить, если не будет угрозы умереть. Двигателем здесь будет, вероятно, как обычно секс-индустрия - именно оттуда могут прийти первые тактильные VR-костюмы, которые затем найдут применение и в других играх и не только. Интересная перспектива - сцепка VR-костюма и робота-аватара, которым будет управлять человек. Но опять же, в пределах 9 лет до "Суррогатов" нам не добраться.

5. Спортивные гибриды

ECL: Жизненный тонус невозможен без ментального здоровья — в этом уверены многие опрошенные. Примерно 70% респондентов ждут появления фитнес-центров для тренировки ума, в которых можно будет укрепить ментальное здоровье за счет персонально подобранных AR/VR-технологий и множества датчиков. Также 70% москвичей ожидают появления тренажеров, которые с помощью технологий ИИ создадут отличные фото для соцсетей.

АБ: В будущем, как и сейчас, будет много технологий для выкачивания денег из карманов доверчивых потребителей. Фитнес-центры для тренировки ума - отличная идея такого рода. Связи тренажеров, ИИ и фото для соц-сетей не уловил. Сфоткаться на фоне тренажера можно уже сегодня. Но причем тут ИИ?

6. Фабрика дизайна

ECL: Ремонт вещей и производство новых предметов из старых в соответствии с требованиями заказчика будут возможны к 2030 году. Более половины опрошенных готовы покупать новые вещи, сделанные из переработанных старых. 83% москвичей считают, что смогут получить мебель и игрушки, созданные по их собственному дизайну.

АБ: Пока что в этом плане все грустно. Сортировку мусора так пока смогли серьезно автоматизировать, все существующие проекты весьма слабы. Переработка стекла, бумаги, металла более-менее налажены в отдельных странах, в остальном все пока что не очень. В целом тренд на кастомизацию есть, но себестоимость произведенного массово изделия вряд ли когда-либо сравняется с себестоимостью глубоко кастомизированного, выпущенного в одном экземпляре. Ремонт пока что дрейфует ровно в противоположном направлении - очень редко кто-то пытается найти и заменить сгоревший конденсатор или резистор на плате, предпочитают заменить узел или модуль целиком, сводя ремонт к замене. Почему вдруг этот тренд развернется?

7. Виртуальные рестораны

ECL: Многие люди предпочитают виртуальное общество как менее утомительное. Половина опрошенных не прочь виртуально пообедать или поужинать в каком-нибудь из ресторанов мира в обществе друзей, оставаясь при этом дома. 16% москвичей полагают, что появятся рестораны для аватаров, созданные с помощью технологий ИИ.

АБ: Не представляю, как можно пообедать в ресторане, оставаясь при этом дома? Еда откуда возьмется, если вы решили провести время в мишленовском ресторане, а в вашем стране их просто нет? Как вам это заменит виртуальность? Кроме того, сколько бы людям не твердили, что черное - это белое, они все равно останутся социальными животными, которым приятнее проводить время в обществе себе подобных, а не довольствоваться виртуалом.

8. Всегда доступные магазины

ECL: Людям нужна возможность протестировать вещи перед покупкой — хотя бы виртуально. Три четверти опрошенных хотели бы наглядно представлять новые вещи в своих домах перед покупкой. 49% москвичей хотят, чтобы магазины давали AR/VR-уроки, поясняющие, как пользоваться предлагаемыми в продаже товарами.

АБ: Вполне вероятно, что это будет местами возможно. На сегодня имеем популярный AliExpress, где зачастую даже название товара и его описание никто не перевел на русский язык, какое там видео, AR/VR... Но, безусловно, будут и площадки, где такие опции появятся.

9. Многопрофильные медицинские центры

ECL: Мы привыкли быстро получать желаемое и медицинские услуги не должны быть исключением. 77% опрошенных рассчитывают на появление медцентров, в которых можно будет всего за несколько минут оценить состояние здоровья с помощью технологий ИИ. 53% москвичей считают, что может появиться ИИ-врач, оценивающий уровень кислорода, наличие антител, вирусов и бактерий в крови.

АБ: ИИ в медицине, если он будет создан, в теории был бы хорошим подспорьем даже опытному врачу. Люди плохо справляются с диагностикой, в последние годы - совсем плохо. Будет ли кому настроить ИИ, или его настроят исключительно в интересах бигфармы? Пока что, наблюдая за ИИ, скажем, в чат ботах "поддержки клиентов", у меня складывается впечатление, что они скорее вредны, чем полезны. Будет ли по другому с медицинским ИИ? Не берусь прогнозировать. Желательно, чтобы его голос был не более, чем "совещательным", чтобы он не диктовал врачу, какой диагноз поставить и какие лекарства прописать.

10. Парки для обращения с несуществующими животными

ECL: Люди устали от городов и скучают по природе. 44% опрошенных хотят посещать парки внутри торговых центров и с помощью цифровых технологий чувствовать близость к природе. 73% москвичей верят в появление AR/VR-зоопарков с удивительными животными, в том числе давно вымерших видов.

АБ: Если люди устали от городов, возможно стоит задуматься о переезде из города куда-то ближе к природе? Парк внутри ТЦ? А можно лучше просто лес? Или парк, на краю которого - ТЦ. Чтобы почувствовать близость к природе - стоит отправиться на природу, в виртуале можно побыть близко только с виртуальностью. Аттракцион с AR/VR-зоопарком - почему бы и нет? Детям, наверное, может понравиться - ведь поведение таких животных будет более интересным, чем у обычных. Да и животным не придется мучаться в условиях зоопарка.

Спору нет, AR/VR это интересные и потенциально привлекательные технологии. Но я не склонен их переоценивать, они находятся еще практически в точке старта и уж точно не заменят нам окружающий нас мир в ближайшие 10 лет. Надеюсь.

Пресс-релиз компании

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теги: технологии AR/VR прогнозы Ericsson Consumer Lab