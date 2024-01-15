5G за рубежом: Малайзия достигла охвата 80,2% населения покрытием 5G

MForum.ru
15.01.2024,
Такое заявление сделал министр связи Малайзии Фахми Фадзила, это данные на конец 2023 года. В стране планируют запуск второй сети 5G.
Первую сеть 5G запустила инфраструктурная компания Digital Nasional Berhad (DNB) в условиях монополии. Стройка началась еще в 2021 году. 70% акций DNB принадлежит телеком-операторам страны: CelcomDigi, Maxis, U Mobile, Telekom Malaysia и YTL.
Запуск второго оператора 5G планируется обсудить в рамках рабочей группы, в которую входит DNB, Малайзийская комиссия по коммуникациям и мультимедиа (MCMC) и 5 телеком-операторов 5G, Дорожную карту после завершения обсуждений направят в Кабмин Малайзии.
Источник: capacitymedia.com
Охват населения покрытием 5G за 2023 год вырос с 50% до 80,2%. Поставщиком решений 5G для DNB выступает компания Ericsson. Это пример редкой модели "инфраструктурного" B2B оператора 5G, у которого покупают пропускную способность коммерческие B2C операторы 5G.
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теги: МегаФон развитие сетей Малайзия
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