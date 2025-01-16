5G: U Mobile получит финансирование развертывания второй общенациональной сети 5G

16.01.2025, MForum.ru

Финансирование обеспечит банк CIMB Bank для поддержки развертывания второй в Малайзии общенациональной сети 5G.

В ноябре 2024 года компания U Mobile получила контракт на развертывание сети 5G от Комиссии по коммуникациям и мультимедиа Малайзии. В начале 2023 года правительство Малайзии отказалось от стратегии "единой инфраструктурной" сети 5G и одобрило развертывание второй общенациональной сети 5G под давлением операторов.

Госкомпания Digital Nasional Berhad, управляющая первой инфраструктурной сетью 5G, обещала охватить покрытием 5G 85% населения Малайзии к концу 2024 года.

По материалам Mobile World Live.

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теги: пятое поколение Малайзия

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