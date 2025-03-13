Анонсы: Oppo A5 Pro (4G) представлен официально

13.03.2025, MForum.ru

В декабре 2024 года Oppo представила в Китае смартфон Oppo A5 Pro 5G, оснащенный чипом Dimensity 7300. В прошлом месяце бренд представил Oppo A5 Pro 5G с измененными характеристиками и дизайном для мирового рынка. Теперь пришла очередь 4G-версии A5 Pro.

Oppo A5 Pro (4G) представляет собой бюджетный смартфон, который выделяется своей прочностью и водонепроницаемостью по стандарту IP69. Это означает, что он может выдерживать погружение в воду на глубину до 1,5 метра в течение 30 минут и воздействие струй воды. Кроме того, он прошел 14 испытаний на прочность «военного уровня», что повысило его устойчивость к случайным падениям.

Oppo A5 Pro (4G) оснащен 6,67-дюймовым HD+ (1604×720 пикселей) ЖК-дисплеем с пиковой яркостью 1000 нит и частотой обновления 90 Гц. Он работает на чипсете Snapdragon 6s Gen 1, созданном на основе 11-нм процесса. Дополняют чипсет 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 256 ГБ хранилища UFS 2.1. За автономность Oppo A5 Pro (4G) отвечает батарея емкостью 5800 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт.

Фоточасть Oppo A5 Pro (4G) включает в себя двойную камеру: основной 50-мегапиксельной сенсор дополняет 2-мегапиксельный монохромный сенсор для эффекта глубины. Для сэлфи предназначена 8-мегапиксельная камера. Также в активе новинки две SIM-карты, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, два динамика, USB-C, Android 15 на базе ColorOS 15 и сканер отпечатков пальцев на боковой панели.

Первым рынком для Oppo A5 Pro (4G) стала Малайзия, где он доступен в цветовых вариантах Mocha Brown и Olive Green и единственной конфигурации памяти. Стоимость Oppo A5 Pro (4G) с 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ хранилища составляет RM 899 (~$200).