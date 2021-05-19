Развитие сетей: Tele2 закупит еще 50 тысяч базовых станций у Ericsson

19.05.2021, MForum.ru

Читая эту новость, все условные ростехи с булатами, кто так хочет получить статус отечественного производителя оборудования для сетей сотовой связи, а вместе с ним и вкусные заказы "большой четверки", наверное опечалятся. Tele2 договорилась с Ericsson о закупке и развертывании второй крупной партии базовых станций. Как и первая, эта партия насчитывает 50 тысяч штук базовых станций. В основном это оборудование LTE из категории 5G ready. Внедрить новое железо планируется в 27 регионах, список которых компании не раскрывают, - известно только, что часть этого оборудования будет развернута в Московской и Ленинградской областях.

Завершение развертывания второй партии базовых станций намечено на 2023 год. Таким образом, за период 2019 - 2023 оператор планирует развернуть 100 тысяч базовых станций. Немало для российского рынка. Но такова уж судьба догоняющего оператора, который получил статус федерального позднее операторов "большой тройки" и теперь вынужден годами строиться ударными темпами, чтобы сократить разрыв с конкурентами.

В течение 2019-2020 года Tele2 ввела в эксплуатацию 30 тысяч базовых станций из первой поставки. В регионах присутствия компании по ее оценкам в зоне покрытия 4G оказалось 97% населения, покрытие 3G обеспечено для 94%, а 2G/GSM - 97%. Компания Tele2 на сегодня присутствует в регионах, где проживает 83-85% населения страны.

Tele2 пока что не располагает сетями в:

Амурской области Астраханской области Дагестане Забайкальском крае Ингушетии Кабардино-Балкарии Калмыкии Карачаево-Черкесской республике Северной Осетии Саха (Якутия) Ставропольском крае Хабаровском крае Чеченской республике Чукотском крае

Возможно в списке есть неточности, прошу мне о них сообщить, если таковые обнаружатся.

В 2020 году активнее всего компания Tele2 строила сеть в Московском регионе, республике Татарстан, в Челябинской и Иркутской областях, Санкт-Петербурге и ЛО.

Потребляемый трафик за 2020 год в сети Tele2 увеличился меньше, чем можно было бы ожидать - на 34%. Выручка от мобильных услуг по итогам 1q2021 - на 13% год к году.

Себастиан Толстой, президент Ericsson в регионе Восточная Европа и Центральная Азия:

«Мы рады внести свой вклад в развитие сети Tele2 в России, наше сотрудничество удвоит скорость модернизации сети Tele2 и обеспечит отличное качество связи для абонентов в условиях постоянного роста потребления трафика. Все оборудование Ericsson имеет длинный жизненный цикл и обеспечивает совместимость и преемственность продуктовых линеек разных поколений, что позволит Tele2 снизить капитальные и операционные затраты при строительстве и расширении сетей. Ericsson обладает ведущей телекоммуникационной экспертизой в России, в частности, в Центре 5G-инноваций Ericsson в Москве проводится пилотирование перспективных технологий 5G и IoT для российских операторов».

Общего количества своих базовых станций Tele2 Россия в совместном с Ericsson пресс-релизе не раскрывает. Можно вспомнить, что на август 2018 года у Tele2 насчитывалось порядка 135 тысяч базовых станций, на конец 2019 года - порядка 176 тысяч. На этот момент у МегаФона, например, было 248 тысяч BS в России, так что не удивительно, что Tele2 вынуждена продолжать стройку ударными темпами, чтобы достичь конкурентоспособности с другими операторами по части качества покрытия.

Конечно, для этого требуется не только строить все новые базовые станции. Сейчас Tele2 отстает от лидеров рынка также, например, по числу регионов, где внедрена поддержка VoLTE и VoWiFi. Есть и другие, более тонкие различия. В любом случае, новость должна порадовать абонентов компании - сеть Tele2 в России постепенно станет лучше.

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теги: телеком Tele2 Ericsson число базовых станций контракты развитие сетей