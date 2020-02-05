Tele2 объявляет о расширении покрытия в Московском метрополитене - покрыты перегоны еще двух линий

05.02.2020, MForum.ru

Tele2 объявляет о расширении покрытия в Московском метрополитене. Связь доступна на Арбатско-Покровской, Сокольнической, и, с января 2020 года, Замоскворецкой и Кольцевой линиях. До конца 2020 года в Tele2 собираются освоить еще две ветки - Калужско-Рижскую и Серпуховскую.

Для обеспечения связи с поддержкой LTE в тоннелях, Tele2 использует различные способы, но зачастую это фидерный кабель. Он, в частности, проложен по всей длине Сокольнической, Арбатско-Покровской и Колцевой линиях, а также на фрагменте Замоскворецкой - от Водного стадиона до Домодедовской. Оператор обещает обеспечить покрытие в тоннелях Калужско-Рижской и Серпуховской линии до конца 2020 года. Если эти планы будут исполнены, Tele2 освоит примерно половину путей стличной подземки.



В 2019 году абоненты Tele2 скачали более 7.3 ПБ трафика на станциях и в тоннелях. Средний трафик в будние дни - 24 ТБ в день.

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Больше информации о связи в метро

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Пресс-релиз Tele2 через MForum.ru

5 февраля 2020. Сеть Tele2 доступна на протяжении 264 км Московского метрополитена

Tele2, альтернативный мобильный оператор, расширил покрытие в тоннелях Московского метрополитена. Теперь связь доступна на протяжении Арбатско-Покровской, Сокольнической, Замоскворецкой и Кольцевой линиях. До конца года оператор планирует обеспечить интернетом Калужско-Рижскую и Серпуховскую ветки.

Tele2 продолжает работы по установке оборудования в тоннелях Московского метрополитена. В январе сеть оператора появилась еще на двух ветках – Замоскворецкой и Кольцевой линиях. Теперь фидерный кабель проложен по всей длине первой, третьей и пятой линий, а также на участке от Водного стадиона до Домодедовской станции. Сигнал, который излучает кабель, позволяет обеспечивать качественную и бесперебойную связь на Арбатско-Покровской, Сокольнической, Кольцевой и участке Замоскворецкой веток. Абоненты оператора могут пользоваться скоростным 4G-интернетом не только на станциях, но и в перегонах между ними.

Потребление абонентами Tele2 интернет-трафика в Московском метрополитене продолжает демонстрировать позитивную динамику. Столичный регион остается ключевым драйвером роста активных пользователей мобильного интернета. Так, по итогам 2019 года абоненты Tele2 скачали более 7,3 Пб трафика на станциях и в тоннелях метро. При этом с момента покрытия 4G в перегонах станций объем передачи данных превысил 1,5 Пб. В среднем в подземке в будние дни абоненты загружают 24 Тб трафика. При этом пассажиры Сокольнической линии в 2019 году стали наиболее активными дата-пользователями – они загрузили на 49 Тб больше, чем пассажиры Арбатско-Покровской ветки.

Следующий этап стройки в Московском метрополитене – Калужско-Рижская и Серпуховская линии. Технические специалисты планируют обеспечить сигнал в тоннелях между всеми станциями этих участков до конца 2020 года. Таким образом, после установки оборудования и завершения монтажных работ сеть 4G станет доступна на протяжении почти половины путей столичной подземки.

Алексей Крушинин, технический директор макрорегиона «Москва» Tele2:

«Клиентам Tele2 важно оставаться на связи каждую минуту, в том числе во время пользования подземным транспортом. Мы первыми обеспечили стопроцентное indoor-покрытие сети 4G на всех станциях метро, включая сопутствующую инфраструктуру: переходы, эскалаторы и лестницы. Компания продолжает расширять покрытие сети, приблизившись тем самым к 100% уровню доступности сети в Московском регионе. Так, по итогам 2019 года число базовых станций стандарта 4G увеличилось в столице и области почти вдвое — на 95%».

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пресс-релиз на сайте Tele2

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