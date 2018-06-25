IoT: «Билайн» начал тестировать решения IoT в Москве

MForum.ru
25.06.2018,
"Билайн" запустил пилотную сеть IoT в Москве, в "Умном квартале" в Марьино, на базе решения Ericsson. Сеть NB-IoT из двух базовых станций предназначена для открытого тестирования разработок IoT. Сеть стандарта NB-IoT построена на частотах 800 МГц (band 20) и позволяет собирать телеметрические данные с различных датчиков (средняя скорость передачи данных - около 20-30 кб/c).
В пилотном проекте смогут участвовать профильные организации, а также компании, предлагающие интеллектуальные решения в социальной сфере, ЖКХ, а также в системе экомониторинга. Партнерам предложат специальные SIM-карты для подключения к закрытой сети, а также инструкции по методике тестирования. Платить за участие в пилотном проекте не понадобится, до конца 2018 года пользование сетью бесплатно. Охват сети - около 1 кв.км. жилой застройки.
Арташес Сивков, исполнительный вице-президент ПАО «ВымпелКом», прокомментировал: «Открытая зона, созданная «Билайн», позволяет развернуть экосистемы пилотных городских проектов и опробовать интеллектуальные подходы к решению социальных задач. Проект дает возможность пилотировать технологии IoT в условиях реальной городской инфраструктуры: на территории площадки есть ключевые социальные объекты, такие как школы, детские сады, магазины, многоквартирные жилые дома. В перспективе мы планируем развернуть несколько тестовых зон такого формата, которые будут доступны не только крупным холдингам, но и инновационным стартапам в области интернета вещей. С этой целью мы взаимодействуем в области NB-IoT со всеми нашими ключевыми вендорами».
Маркус Линдквист, вице-президент Ericsson по развитию бизнеса с «ВымпелКом»: «Технологии NB-IoT открывают широкие возможности развития промышленных и потребительских сценариев в разных сферах – умные дома, умное производство, улучшение экологии, оптимизация инфраструктуры ЖКХ, безопасность дорожного движения и многие другие. По данным Ericsson Mobility Report, к 2023 году в мире будет более 3,5 млрд подключенных к интернету вещей устройств. При этом внедрение IoT во всех отраслях будет происходить, в первую очередь, на базе мобильных технологий 5G. Данная пилотная зона в Москве – важный этап нашего многолетнего сотрудничества с “Билайн”.
О стандарте NB-IoT
Стандарт 3GPP подразумевает использование полосы частот 180 кГц на базе принципов и подходов LTE для обеспечения подключений устройств IoT, в частности маломощных модемов для встраиваемых модулей. Может быть реализован на существующей сети LTE с минимальными дополнительными инвестициями.
Как ясно из названия, NB-IoT предназначен для разнообразных IoT применений, которые отличает низкое потребление трафика. NB-IoT отличают еще более скромные потребности по части ресурсов, нежели LTE Cat.1, Cat.0 и LTE MTC. К одной базовой станции можно подключить несколько десятков тысяч IoT устройств. Скорость передачи данных составляет около 20-30 кб/c.
Спецификация: 180 кГц - полоса частот для UL и DL (а, например, для LTE MTC требуется 1 МГц), в DL используется 15 кГц частот и модуляция OFDMA, 3.75 кГц - защитный интервал; в UL задействован FDMA или GMSK, как опция может применяться SC-FDMA.
Использование стандарта обеспечивает улучшение покрытия в помещениях, возможность обслужить множество устройств с низким потреблением трафика, особенно таких, которые не слишком чувствительны к задержкам. Узкополосность конвертируется в недорогие чипсеты и устройства и очень низкое энергопотребление этих устройств, что обеспечивает длительную работу устройств от батарей питания (например, большого серебряно-цинкового элемента или щелочного элемента AAA), вплоть до года или более. Стандарт можно внедрять на обычных сетях LTE за счет выделения нескольких ресурсных блоков или за счет использования блоков в защитном диапазоне LTE. В принципе возможно и изолированное развертывание сети NB-LTE в выделенном для этого участке спектра. Стандарт быть использован для рефарминга частот GSM.
Технология NB-IoT позволяет создать автономные необслуживаемые датчики для решения ряда специфических задач городской, коммунальной и промышленной инфраструктуры, требующих энергонезависимой сети сенсоров, в частности: контроля состояния дорог, мониторинга конструкций высотных зданий, точечного сбора статистики загрязненности воздуха в городской среде, сбора данных с приборов учета. Ключевые преимущества технологии – сниженное энергопотребление, увеличенная зона обслуживания и проникающая способность.
В мире выпущено порядка 65 различных устройств с поддержкой NB-IoT, в основном, это модули для встраивания в IoT-устройства. На май 2018 года среди них есть 8 устройств для отслеживания активов и "умные часы" с поддержкой Cat. NB1.
Стандарту прочат широкое использование, так как. в отличие от различных аналогов, он поддерживается 3GPP. К 2025 году в мире ожидается порядка 75 млрд подключенных устройств, 0 прогнозирует GSA в 2016 году. Ожидается, что IoT будет быстро расти в ближайшие 5 лет, опираясь на технологии 3GPP: eMTC, NB-IoT и EC-GSM-IoT, которые в комбинации с PSM (Power Saving Mode) и e-DRX (Extended Discontinuous Reception) подготовит рынки GSM / EDGE к IoT.
По итогам марта 2018 года в мире насчитывается 50 сетей, на которых запущена поддержка NB-IoT в 33 странах (+11 сетей с конца 2017 года). Еще не менее 58 сетей замечены в инвестициях в NB-IoT в виде тестов, показов или подготовки к запуску. Это наиболее распространенная технология IoT.
Ситуация с NB-IoT в России
В январе 2017 года ГКРЧ объявила о принятии решения об использовании узких полос частот для "интернета вещей" в режиме NB-IoT на территории РФ. Операторы могут использовать различные частоты (список здесь).
Передовиком в работе с NB-IoT является МегаФон, который запустил поддержку NB-IoT в Иннополисе еще в сентябре 2017 года, а первые показы работы "умных счетчиков" для ЖКХ показывал еще в марте 2017 года. Теперь "Билайн" "ответил" своей пилотной зоной в Москве. МТС в апреле обещал запустить NB-IoT в С.Петербурге в 2018 году но пока о запуске не сообщала. Tele2 в теме NB-IoT не замечена.
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© Алексей Бойко,
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