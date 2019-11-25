Телеком: Ericsson обещает свыше 2.5 млрд подключений к 5G к концу 2025 года

25.11.2019, MForum.ru

К концу 2025 года 65% мирового населения будет жить в зоне действия сетей 5G, на которые будет приходиться 45% общемирового мобильного трафика.

Среднемесячное потребление трафика в расчете на одного пользователя смартфона к 2025 году вырастет до 24 ГБ с нынешних 7,2 ГБ – абоненты сотовой связи активно смотрят потоковое видео в высоком качестве и интересуются услугами с использованием технологий VR и AR. Будущий стремительный рост связан с появлением новых услуг, в числе которых – возможность смотреть потоковое видео с использованием технологий виртуальной и дополненной реальностей. 7,2 ГБ в месяц – это 21 минута HD видео (1280 x 720) в день. 24 ГБ в месяц – это 30 минут HD видео и 6 минут контента в VR ежедневно.

К концу 2025 года число IoT-подключений достигнет 5 млрд против 1,3 млрд в конце 2019 года.

В октябре 2019 года в сетях 5G зарегистрировано 10 млн подключений. Ожидается, что по итогам 2019 года в сетях 5G будет 13 млн подключений. В 2020 году развитие услуг 5G ускорится – будут сформированы условия для массового внедрения технологий 5G.

Согласно прогнозу Ericsson, лидерство по уровню проникновения услуг 5G в ближайшие годы будет принадлежать Северной Америке, где в конце 2025 года 74% мобильных подключений придется на сети 5G. На втором месте – страны Северо-восточной Азии с показателем в 56%, на третьем – Европа с 55%.

Несмотря на развитие сетей 5G, в ближайшие шесть лет доминирующей технологией мобильной связи будет оставаться LTE. В 2022 году ожидается 5,4 млрд мировых подключений к сетям LTE, а затем в связи с миграцией абонентов в сети 5G число подключений к LTE будет сокращаться и в 2025 году уменьшится до 4,8 млрд.

Более подробно можно почитать в очередном Ericsson Mobility Report Nov.2019

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