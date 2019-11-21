Телеком: Билайн продолжает лидировать по темпам развития сети 4G

MForum.ru

Телеком: Билайн продолжает лидировать по темпам развития сети 4G

21.11.2019, MForum.ru

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Билайн со ссылкой на данные Роскомнадзора сообщает о том, что компания по итогам 10 месяцев 2019 года продолжает лидировать на российском рынке по темпам развития сети LTE. В частности, известное РКН число РЭС LTE ВымпелКом за 10 месяцев 2019 года выросло на +47% год к году. Это лучший показатель, если говорить об относительных цифрах.

В компании связывают такой высокий показатель с реализацией программы развития сети, которую называют самой масштабной в истории компании. Кроме шуток, Билайн за последние 1.5 года более, чем в 2.2 раза увеличил число базовых станций LTE. На конец октября, по данным компании, в зоне покрытия ее сетей 4G/LTE находится не менее 85% населения страны.

Идет не только стройка новых баз, но и модернизация сетей. В частности, на конец 3q2019 года компания заменила на современное оборудование 91% всех базовых станций. На 95% завершен проект по двукратному увеличению полосы частот, доступной для LTE, что позволило заметно нарастить емкость сети.

Лучший показатель, который наглядно демонстрирует для чего предпринимаются все новые инвестиции - это средние скорости в сети. Несмотря на рост трафика (+44% с начала года по конец 3q2019), связанный с ростом потребления на абонента и ростом проникновения пользователей мобильного интернета, компания смогла поднять средние скорости на 30%!

Особые усилия по модернизации были предприняты компанией ВымпелКом в Московском регионе. В столице сеть 4G обновлена более, чем на 95%. Идет подготовка к 5G, как мы с вами знаем, в Лужниках оператор запустил тестовую зону 5G. На сети в Московском регионе обеспечивается поддержка IoT стандартов NB-IoT и LTE Cat-M - хороший задел для проектов типа "смарт город" и т.п.

Исполнительный вице-президент по развитию инфраструктуры ПАО «ВымпелКом» Мартин Шкоп:

«Наши клиенты постоянно увеличивают использование сети 4G. Сейчас она стала основным способом для использования мобильного интернета, через нее проходит уже 83% всего интернет-трафика. Мы сохраняем высокие темпы роста сети 4G, и создаем инфраструктуру, которая обеспечит нашим клиентам использование самых современных сервисов».

Какую картину в целом в области РЭС LTE рисуют нам цифры РКН.

Билайн продолжает лидировать по темпам развития сети 4G

По числу РЭС LTE продолжает лидировать МегаФон с существенным отрывом от всех остальных участников рынка, оператор пока что довольствуется этим отрывом и строит новые РЭС без особой спешки. На втором месте T2 Mobile, пытающаяся нарастить отрыв от МТС.

Какую картину в целом в области РЭС LTE рисует нам РКН

Чтобы немного развеять "магию цифр" напомню в очередной раз, что примитивные подсчеты числа РЭС и их суммирование, не глядя на частотные диапазоны и полосы частот дает результат, который мало репрезентативен. Сравнивая эти суммы нельзя, например, говорить о том, что сеть LTE T2 Мобайл лучше сети LTE МТС или наоборот. Это просто просуммированные апельсины с яблоками, столь же малополезная информация, как и средняя температура по больнице. Увы, люди любят числа, даже если их "физический смысл" уже потерян в процессе всех этих сложений.

Источники: rkn.gov.ru ; rkn.gov.ru и пресс-релиз ВымпелКом.

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теги: телеком число РЭС число базовых станций LTE РКН

© Алексей Бойко, MForum.ru

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