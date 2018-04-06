5G: Японская KDDI создала фонд для инвестирования в 5G

MForum.ru
06.04.2018,
Японский оператор KDDI создал фонд совместно с компанией венчурных инвестиций Global Brand, сообщает MobileWorldLive.com. Фонд планирует вложения в размере JPY20 млрд ($186 млн) в ближайшие 5 лет в компании, которые будут создавать что-то примечательное с использованием технологии 5G.
Фонд, получивший название KDDI Open Innovation Fund 3, намеревается инвестировать в компании, которые смогут обеспечить синергию при взаимодействии с компаниями, входящими в группу KDDI. Как ожидается, основные направления деятельности этих компаний будут лежать в области ИИ и IoT.
KDDI уже инвестирует в ИИ и IoT, а также в маркетинг, основанный на статистических данных. Общая сумма вложений на текущий момент достигает JPY5 млрд.
Компания KDDI активна в области 5G. В частности, на прошлой неделе завершились проведенные с Samsung полевые тесты решения 5G южнокорейского вендора, которые проводились с использованием диапазона 28 ГГц на Okinawa Cellular Stadium. В декабре 2017 года KDDI и Samsung показали скорости выше 1 Гбит/c во время демонстрации технологии 5G в движущемся поезде.
+
Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный телекому и ИТ
+ +
Публикации по теме:
31.12. [Новости компаний] Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах на 29 января 2018 года (обновляемый список всех сетей LTE в России) / MForum.ru
06.04. [Новости компаний] Аналитика: ВымпелКом рассказал о предпочтениях пользователей мобильным интернетом / MForum.ru
05.04. [Новости компаний] Развитие сетей: ВымпелКом сообщает об удвоении скоростей в сети LTE/4G в Подмосковье / MForum.ru
29.03. [Новости компаний] Сервисы: Билайн обновил приложение "Мой Билайн" и расширил его функциональность / MForum.ru
23.03. [Новости компаний] Конспекты: Ирина Лебедева, Билайн и новая тарифная линейка ВСЁмоё! / MForum.ru
06.04. [Обзоры] Обзор Turbo X Ray: хорошая функциональность и Android 7.0 / MForum.ru
06.04. [Новинки] Слухи: Cubot P20 получит вырез в верхней части экрана / MForum.ru
06.04. [Новинки] Анонсы: Sonim XP8 – прочный смартфон за $700 / MForum.ru
05.04. [Новинки] Анонсы: Представлен защищенный смартфон Archos Saphir 50X / MForum.ru
05.04. [Новинки] Анонсы: Panasonic Eluga Ray 550 – недорогой смартфон с экраном 18:9 / MForum.ru
04.04. [Новинки] Слухи: 13 апреля Xiaomi представит игровой смартфон / MForum.ru
04.04. [Новинки] Слухи: Этим летом Sharp выведет на европейский рынок 5 смартфонов / MForum.ru
03.04. [Новинки] Слухи: Появились фотографии передней панели LG G7 / MForum.ru
02.04. [Новинки] Анонсы: Huawei Honor 7A представлен официально / MForum.ru
02.04. [Новинки] Анонсы: ZTE Tempo Go оценен в $80 / MForum.ru
30.03. [Новинки] Анонсы: Huawei пополнила семейство Enjoy 8 новыми моделями / MForum.ru
28.03. [Новинки] Анонсы: Apple iPad 9.7 (2018) оснащен 9,7-дюймовым дисплеем и стилусом Apple Pencil / MForum.ru
28.03. [Новинки] Анонсы: Huawei P20 и P20 Pro представлены официально / MForum.ru
27.03. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Mix 2s представлен официально / MForum.ru
27.03. [Новинки] Анонсы: LG K9 появился на российском рынке за 9 990 рублей / MForum.ru
26.03. [Новинки] Анонсы: Lava Z50 – еще один смартфон с Android Oreo Go Edition / MForum.ru
23.03. [Новинки] Анонсы: Sharp Aquos S3 mini - смартфон с вырезом дисплея и AI / MForum.ru
23.03. [Новинки] Анонсы: Nubia V18 – металлический корпус и аккумулятор 4000 мАч / MForum.ru
23.03. [Новинки] Анонсы: OPPO A1 без дактилоскопического сенсора оценен в 1399 юаней ($220) / MForum.ru
22.03. [Новинки] Анонсы: Смартфон Vivo V9 получил экран с вырезом и 24 Мп камеру с AI / MForum.ru