5G: Японская KDDI создала фонд для инвестирования в 5G

06.04.2018, MForum.ru

Японский оператор KDDI создал фонд совместно с компанией венчурных инвестиций Global Brand, сообщает MobileWorldLive.com. Фонд планирует вложения в размере JPY20 млрд ($186 млн) в ближайшие 5 лет в компании, которые будут создавать что-то примечательное с использованием технологии 5G.

Фонд, получивший название KDDI Open Innovation Fund 3, намеревается инвестировать в компании, которые смогут обеспечить синергию при взаимодействии с компаниями, входящими в группу KDDI. Как ожидается, основные направления деятельности этих компаний будут лежать в области ИИ и IoT.

KDDI уже инвестирует в ИИ и IoT, а также в маркетинг, основанный на статистических данных. Общая сумма вложений на текущий момент достигает JPY5 млрд.

Компания KDDI активна в области 5G. В частности, на прошлой неделе завершились проведенные с Samsung полевые тесты решения 5G южнокорейского вендора, которые проводились с использованием диапазона 28 ГГц на Okinawa Cellular Stadium. В декабре 2017 года KDDI и Samsung показали скорости выше 1 Гбит/c во время демонстрации технологии 5G в движущемся поезде.

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