Пятое поколение: Ученые предлагают не спешить с активным использованием частот субтерагерцового диапазона для сетей 5G

27.10.2018, MForum.ru

Обычно, когда рассматривается взаимодействие микроволнового излучения и человека, кожу человека принято считать чем-то вроде губки, наполненным водой, которая пассивно поглощает часть электромагнитного излучения. Между тем уже было показано, что это ошибочное представление, когда речь идет о частотах субтерагерцового диапазона. При воздействии на кожу таких частот, закрученные части потовых желез в верхнем слое кожи могут рассматриваться как спиральные антенны.

Группа ученых из Hebrew University, Израиль, показала, что коэффициент отражения человеческой кожи в субтерагерцовой области зависит от интенсивности выделения пота, т.е. от проводимости железы, а этот процесс коррелирует с уровнем стресса (физического, ментального и эмоционального).

Кроме того, учеными был обнаружен эффект кругового дихроизма, то есть оптической анизотропии - кожа по-разному поглощает свет, поляризованный по левому и правому кругу. Этот эффект влияет на отражающие свойства кожи в области радиоспектра. Также установлена зависимость параметров электрокардиограммы (ЭКГ) от коэффициента отражения человеческой кожи.

Пока что нет ясности, как выявленные эффекты могут влиять на общее состояние человека.

В рамках проведенного исследования ученые разработали симулятор человеческой кожи, учитывающий ее многослойную структуру, включающую закрученные сегменты потовых желез. Присутствие в коже потовых желез приводит к высокому SAR (удельного коэффициента поглощения радиоизлучения) при облучении ее частотами в миллиметровом диапазоне.

В статье, опубликованной в журнале Environmental Research, 163, приведены свидетельства обнаруженного феномена и обсуждаются возможные воздействия планируемого активного использования СВЧ-частот миллиметрового диапазона системами беспроводной связи.

C июля 2016 года действуют новые правила FCC, устанавливающие правила использования беспроводной связи в диапазоне выше 24 ГГц системами 5G. Как ожидается, это позволит развивать современные системы связи в субтерагерцовых диапазонах. Следует понимать, что речь идет о постепенном сопутствующем росте воздействия на людей электромагнитного шума, вызванного устройствами, работающими в миллиметровом диапазоне радиочастот. Это как раз те частоты, на которые “настроены” “антенны” в верхнем слое человеческой кожи.

Ученые предупреждают о необходимости еще раз задуматься о целесообразности неограниченного использования технологий, основанных на применении субтерагерцовых частотных диапазонов для телекоммуникаций, до того, как будут тщательно исследованы возможные последствия соответствующих воздействий на здоровье человека.

По материалам: researchgate.net.

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теги: пятое поколение опасность экология наука

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