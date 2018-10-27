Пятое поколение: Ученые предлагают не спешить с активным использованием частот субтерагерцового диапазона для сетей 5G

MForum.ru
27.10.2018,
Обычно, когда рассматривается взаимодействие микроволнового излучения и человека, кожу человека принято считать чем-то вроде губки, наполненным водой, которая пассивно поглощает часть электромагнитного излучения. Между тем уже было показано, что это ошибочное представление, когда речь идет о частотах субтерагерцового диапазона. При воздействии на кожу таких частот, закрученные части потовых желез в верхнем слое кожи могут рассматриваться как спиральные антенны.
Группа ученых из Hebrew University, Израиль, показала, что коэффициент отражения человеческой кожи в субтерагерцовой области зависит от интенсивности выделения пота, т.е. от проводимости железы, а этот процесс коррелирует с уровнем стресса (физического, ментального и эмоционального).
Кроме того, учеными был обнаружен эффект кругового дихроизма, то есть оптической анизотропии - кожа по-разному поглощает свет, поляризованный по левому и правому кругу. Этот эффект влияет на отражающие свойства кожи в области радиоспектра. Также установлена зависимость параметров электрокардиограммы (ЭКГ) от коэффициента отражения человеческой кожи.
Пока что нет ясности, как выявленные эффекты могут влиять на общее состояние человека.
В рамках проведенного исследования ученые разработали симулятор человеческой кожи, учитывающий ее многослойную структуру, включающую закрученные сегменты потовых желез. Присутствие в коже потовых желез приводит к высокому SAR (удельного коэффициента поглощения радиоизлучения) при облучении ее частотами в миллиметровом диапазоне.
В статье, опубликованной в журнале Environmental Research, 163, приведены свидетельства обнаруженного феномена и обсуждаются возможные воздействия планируемого активного использования СВЧ-частот миллиметрового диапазона системами беспроводной связи.
C июля 2016 года действуют новые правила FCC, устанавливающие правила использования беспроводной связи в диапазоне выше 24 ГГц системами 5G. Как ожидается, это позволит развивать современные системы связи в субтерагерцовых диапазонах. Следует понимать, что речь идет о постепенном сопутствующем росте воздействия на людей электромагнитного шума, вызванного устройствами, работающими в миллиметровом диапазоне радиочастот. Это как раз те частоты, на которые “настроены” “антенны” в верхнем слое человеческой кожи.
Ученые предупреждают о необходимости еще раз задуматься о целесообразности неограниченного использования технологий, основанных на применении субтерагерцовых частотных диапазонов для телекоммуникаций, до того, как будут тщательно исследованы возможные последствия соответствующих воздействий на здоровье человека.
По материалам: researchgate.net.
+
Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный телекому
теги: пятое поколение опасность экология наука
+ +
© Алексей Бойко,
Публикации по теме:
27.10. [Новости компаний] Пятое поколение: Orange, Ericsson и Intel осуществили вызов на эмулятор мобильного терминала на лабораторном фрагменте сети 5G 3.4-3.8 ГГц / MForum.ru
27.10. [Новости компаний] Пятое поколение: Verizon и Samsung показали передачу со скоростью 4 Гбит/c в сети 5G NR / MForum.ru
27.10. [Новости компаний] Пятое поколение: Fujitsu и Ericsson объединят усилия в работе над 5G / MForum.ru
25.10. [Новости компаний] Пятое поколение: Nokia начинает производить оборудование 5G в Индии / MForum.ru
23.10. [Новости компаний] Пятое поколение: Qualcomm представил новые радиомодули для частот миллиметрового диапазона / MForum.ru
26.10. [Новинки] Анонсы: Meizu M8 Note представлен официально / MForum.ru
26.10. [Новинки] Анонсы: Слайдер Xiaomi Mi Mix 3 получил 10 Гб ОЗУ / MForum.ru
25.10. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A6s — первый смартфон Galaxy от ODM-производителя / MForum.ru
25.10. [Новинки] Анонсы: Panasonic Eluga Z1 и Eluga Z1 Pro – смартфоны с емкими АКБ / MForum.ru
24.10. [Новинки] Анонсы: BlackBerry KEY2 появился в России / MForum.ru
24.10. [Новинки] Анонсы: Black Shark Helo — игровой смартфон с 10 Гб ОЗУ / MForum.ru
23.10. [Новинки] Анонсы: Официально представлен блокчейн смартфон HTC Exodus 1 / MForum.ru
23.10. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia XZ2 Premium Limited Edition появился в России / MForum.ru
22.10. [Новинки] Слухи: Honor Magiс 2 с Kirin 980 и 8 Гб ОЗУ замечен в TENAA / MForum.ru
22.10. [Новинки] Слухи: Huawei Nova 4 получит Kirin 980, поддержку 5G и аккумулятор 4100 мАч / MForum.ru
20.10. [Новинки] Пятое поколение: Xiaomy представила модель Mi Mix 3 / MForum.ru
19.10. [Новинки] Анонсы: Cubot Quest — первый в мире спортивный смартфон / MForum.ru
19.10. [Новинки] Анонсы: Увидел свет премиальный Vertu Aster Pc / MForum.ru
18.10. [Новинки] Анонсы: MANN 8S — крепкий смартфон со Snapdragon 653 SoC и АКБ 6000 мАч / MForum.ru
17.10. [Новинки] Анонсы: Band 3 Pro и Watch GT — носимые новинки от Huawei / MForum.ru
17.10. [Новинки] Анонсы: Huawei Mate 20X — игровой смартфон со стилусом / MForum.ru
17.10. [Новинки] Анонсы: Официально представлены смартфоны Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro / MForum.ru
16.10. [Новинки] Анонсы: Nokia X7 с Android 9.0 Pie представлен официально / MForum.ru
16.10. [Новинки] Это интересно: Palm вернулась с компаньоном для смартфона / MForum.ru
15.10. [Новинки] Слухи: В TENAA замечен раскладной смартфон Samsung W2019 / MForum.ru