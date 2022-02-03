Борьба с мошенниками: Банки недовольны пассивностью операторов

03.02.2022, MForum.ru

Банки не заметили результатов от введения в действие с 1 декабря 2021 года закона, который требует от мобильных операторов блокировать подменные номера мошенников. По оценкам ВТБ, количество звонков мошенников в декабре-январе не снизилось, а выросло. С этими оценками не согласны в некоторых других банках. Об этом сегодня сообщают Ведомости (статья для подписчиков).

Что предлагается делать, чтобы проблема начала решаться:

обеспечивать идентификацию конечного владельца виртуального номера

создать реестр номеров, которые нельзя использовать в качестве виртуальных, включив в него номера госведомств

Что говорят крупные операторы?

Что они уже давно не разрешают осуществлять вызовы с подменой номера в своих сетях. И даже блокируют звонки с российских городских номеров, поступающих из-за рубежа. Скорее всего, так оно и есть.

Откуда же поступают мошеннические звонки?

Чаще всего содействие им - это бизнес сравнительно небольших операторов, которые подставляют российские номера при звонках мошенников из-за рубежа, либо обеспечивают своим клиентам возможность сделать это самостоятельно. Похоже, что у нескольких таких операторов стоило бы показательно отнять лицензии, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки. В состоянии ли регулятор это сделать, или подобной деятельностью занимаются неприкасаемые?

--

теги: борьба с мошенниками