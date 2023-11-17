Регулирование: Минцифры хочет собрать данные о всех SIM-картах каждого абонента на Госуслугах

17.11.2023, MForum.ru

Некоторые граждане уже сталкивались с тем, что на их паспортные данные мошенниками выпущены SIM-карты, о которых они и знать не знали и слышать не слышали. Это неприятная ситуация, с ней нужно бороться. Проблема в том, что гражданину совсем непросто узнать, существуют ли такие, оформленные на него SIM-карты. Тему сегодня обсуждает КоммерсантЪ.

Предложение Минцифры такое - обязать всех операторов представить данные о всех SIM-картах каждого абонента в базы данных портала Госуслуги, где, в личном кабинете, абонент сможет с ними ознакомиться и, если у него возникнут вопросы, предъявить претензии тому или иному оператору, заблокировать ненужные номера. Звучит неплохо?

Минус идеи в том, что это централизация данных. А там, где есть централизация данных, растет угроза того, что эти данные попадут не только в руки абонента, но и куда-то еще. Тем самым, растут риски для абонентов, которых хотят защищать.

Есть ли альтернативы этому предложению?

Операторы утверждают, что у абонента и без этой инициативы есть возможность узнать о том, какие SIM-карты на него оформлены, достаточно обратиться в салон связи или позвонить оператору. А если у человека есть доступ к личному кабинету у данного оператора, то данные о всех симках, оформленных на человека, должны быть доступны и в ЛК.

Это вряд ли можно признать достаточной мерой, в России действуют десятки операторов сотовой связи, включая виртуальных. Абоненту не под силу обзвонить всех этих абонентов с вопросами - а не зарегистрирован ли на него телефонный номер у этого абонента?

Мне кажется, что можно сделать следующее - обязать операторов предоставлять сайту Госуслуг данные о том, что тот или иной человек является абонентом данного оператора, возможно, с указанием количества зарегистрированных на него номеров. Тогда, если абонент неожиданно для себя узнает, что он является абонентом оператора ХХХ или что число зарегистрированных на него номеров отличается от ожидаемого, он сможет связаться с этим оператором и уже персонально, без посредничества "Госуслуг", получить детальные данные о зарегистрированных на него номерах.

Возможно, операторов можно также обязать извещать человека через Госуслуги о факте подключения на его паспортные данные нового номера (опять же, не сообщая сам номер), тогда, если это подключение выполнили мошенники, человек об этом своевременно узнает и сможет предпринять необходимые меры.

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теги: регулирование Минцифры

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