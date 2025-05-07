Развитие сетей: МегаФон в Приморском крае - новая БС появилась в поселке Вольно Надеждинское

07.05.2025, MForum.ru

Инженеры МегаФона запустили дополнительную БС в ЖК Надеждинское полесье поселка Вольно-Надеждинское. В ЖК входит более 10 многоэтажек. После развертывания новой базовой станции, LTE и голосовая связь доступны на всей территории микрорайона, расположенного недалеко от Владивостока. Заявляется наличие покрытия не только на улице, но и помещениях.

Задействовано несколько диапазонов частот. По данным оператора, средняя скорость мобильного интернета на территории микрорайона составляет 40 Мбит/с. Кроме того, покрытие захватывает и участок трассы Уссури.

По данным МегаФон, мобильный трафик в ЖК Надеждинское после запуска БС вырос в 1.5 раза за 3 месяца 2025 года относительно 3-х месяцев прошлого года. Пик голосового общения приходится на период с 10 до 11 часов. Пик спроса на передачу данных - на вечернее время.

«Новая базовая станция позволила равномерно распределить нагрузку и обеспечить для абонентов комфортный выход в Сеть. Территория, прилегающая к Владивостоку, остается точкой роста для жилищного строительства в регионе. Наши специалисты планируют технические мероприятия, ориентируясь на растущие потребности абонентов. В этом году мы также увеличили емкость сети в коттеджных посёлках Лесное озеро, Берёзовая роща, Европейский, Дубровский и Пушкинский рядом с Владивостоком», — рассказал директор МегаФона в Приморском крае Олег Никитин.

МегаФон ведет и другие работы в Приморском крае, в частности в ноябре 2024 года было расширено покрытие в Чугуевском округе, в декабре появилось покрытие в деревне Полыниха, а также оператор сообщал о проведенном рефарминге, затронувшем 350 БС, в январе оператор сообщил о запусках дополнительных БС в Черниговке и Комиссарово.

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теги: МегаФон Приморский край развитие сетей

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