Транспорт и связь: В Костромской области МегаФон подключил к мобильной сети валидаторы в городских автобусах

Терминалы оплаты в общественном транспорте в наше время требуют онлайн-подключений. Это необходимо для передачи транзакций в реальном времени. Сети операторов мобильной связи (пока их не отключают) - наиболее надежный способ для обеспечения подключенности валидаторов в городской среде. МегаФон обеспечил поставку SIM-карт и предоставил необходимые услуги организатору перевозок.

«Цифровые сервисы становятся неотъемлемой частью экономики региона. Уверен, что наше сотрудничество поможет развитию и совершенствованию процессов цифровизации в Костромской области. Мы проанализировали рынок и провели тендер с основными игроками телекома. Основными критериями выбора МегаФона стали лучшая цена и максимальное покрытие мобильной связью городских дорог для обеспечения наиболее корректной работы аппаратов для бесконтактной оплаты проезда», — разъясняет Сергей Будько, директор ОГКУ «Организатор перевозок Костромской области».

«У МегаФона уникальный набор компетенций, активов и партнеров, а также обширный опыт внедрения высокотехнологичных проектов для городской среды, начиная от устройства Wi-Fi зон в общественном транспорте до организации онлайн-мониторинга с уникальной функцией распознавания лиц на пляжах. Наша цель – стать основным партнером органов самоуправления в развитии «умных» городов». Мы рады помочь департаменту транспорта и дорожного хозяйства Костромской области в развитии бесконтактных способов оплаты проезда, чтобы сделать жизнь горожан еще удобнее», — отметил Александр Мартынов, директор МегаФона в Костромской области.

Ежедневно в Костроме на городские маршруты выходит более 220 автобусов, в будние дни совершается более 3000 рейсов. Суточный пассажиропоток составляет более 130 тысяч пассажиров.

