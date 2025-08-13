Транспорт и связь: В Костромской области МегаФон подключил к мобильной сети валидаторы в городских автобусах

MForum.ru
13.08.2025,
Терминалы оплаты в общественном транспорте в наше время требуют онлайн-подключений. Это необходимо для передачи транзакций в реальном времени. Сети операторов мобильной связи (пока их не отключают) - наиболее надежный способ для обеспечения подключенности валидаторов в городской среде. МегаФон обеспечил поставку SIM-карт и предоставил необходимые услуги организатору перевозок.
«Цифровые сервисы становятся неотъемлемой частью экономики региона. Уверен, что наше сотрудничество поможет развитию и совершенствованию процессов цифровизации в Костромской области. Мы проанализировали рынок и провели тендер с основными игроками телекома. Основными критериями выбора МегаФона стали лучшая цена и максимальное покрытие мобильной связью городских дорог для обеспечения наиболее корректной работы аппаратов для бесконтактной оплаты проезда», — разъясняет Сергей Будько, директор ОГКУ «Организатор перевозок Костромской области».
«У МегаФона уникальный набор компетенций, активов и партнеров, а также обширный опыт внедрения высокотехнологичных проектов для городской среды, начиная от устройства Wi-Fi зон в общественном транспорте до организации онлайн-мониторинга с уникальной функцией распознавания лиц на пляжах. Наша цель – стать основным партнером органов самоуправления в развитии «умных» городов». Мы рады помочь департаменту транспорта и дорожного хозяйства Костромской области в развитии бесконтактных способов оплаты проезда, чтобы сделать жизнь горожан еще удобнее», — отметил Александр Мартынов, директор МегаФона в Костромской области.
Ежедневно в Костроме на городские маршруты выходит более 220 автобусов, в будние дни совершается более 3000 рейсов. Суточный пассажиропоток составляет более 130 тысяч пассажиров.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: МегаФон Костромская область транспорт и связь
--
Публикации по теме:
07.04. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн запустил сеть 4G/LTE еще в 13 малых населенных пунктах Костромской области / MForum.ru
20.02. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн в Костромской области - новые базовые станции установлены в Костроме и в деревне Середняя / MForum.ru
22.11. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Костромской области ускорил интернет на автотрассах / MForum.ru
15.11. [Новости компаний] Развитие сетей: T2 обеспечил поддержку VoLTE в 42 российских регионах / MForum.ru
27.09. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Костромской области - LTE доступ получили еще 22 населенных пункта области / MForum.ru
13.08. [Новинки] Слухи: Появились новые данные о чипсете iPhone 17 Air / MForum.ru
13.08. [Новинки] Анонсы: Poco M7 Plus 5G официально представлен в Индии / MForum.ru
13.08. [Новинки] Анонсы: Infinix Hot 60i 5G появится в Индии с 16 августа / MForum.ru
12.08. [Новинки] Слухи: Tecno MegaPad с 12-дюймовым экраном и AI-кнопкой готовится к анонсу / MForum.ru
12.08. [Новинки] Слухи: Появились новые подробности об iPhone 17 Pro / MForum.ru
11.08. [Новинки] Анонсы: HTC Wildfire E4 Plus представлен официально / MForum.ru
11.08. [ПО] Анонсы: Realme изменила подход к выпуску обновлений ПО / MForum.ru
08.08. [Новинки] Слухи: Подтверждены основные характеристики Infinix Hot 60i 5G / MForum.ru
08.08. [Новинки] Анонсы: Redmi 15 5G с АКБ 7000 мАч представлен официально / MForum.ru
08.08. [Новинки] Анонсы: Honor 400 Smart с АКБ 6500 мАч появился в Европе / MForum.ru
07.08. [Новинки] Слухи: Exynos 1680 замечен в листинге Geekbench 6 / MForum.ru
07.08. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Moto G06 / MForum.ru
06.08. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о спецификациях Nubia Z80 Ultra / MForum.ru
05.08. [Новинки] Анонсы: Vivo Y400 5G с чипсетом чипсет Snapdragon 4 Gen 2 представлен официально / MForum.ru
05.08. [Новинки] Анонсы: Honor Play 70 Plus получил Snapdragon 6s Gen 3 и АКБ 7000 мАч / MForum.ru
04.08. [Новинки] Анонсы: Бюджетный смартфон Vivo Y04s представлен официально / MForum.ru
04.08. [Новинки] Слухи: Oukitel WP210 готовится к анонсу / MForum.ru
01.08. [Новинки] Анонсы: Vivo T4R представлен официально / MForum.ru
01.08. [Новинки] Слухи: Игровой смартфон Infinix GT 30 5G+ готовится к анонсу / MForum.ru
01.08. [Новинки] Слухи: iQOO Z10 Turbo + будет оснащен литий-ионным аккумулятором емкостью 8000 мАч / MForum.ru