Развитие сетей: МегаФон в Костромской области ускорил интернет на автотрассах

MForum.ru
22.11.2024,
МегаФон сообщает о наращивании зоны покрытия и росте скорости мобильного интернета на 30% для абонентов, пользующихся автотрассами по направлениям Нерехта - Владычное - Волгореченск и Нея - Мантурово, а также тех, кто живет поблизости.
С начала 2024 года МегаФон провел работы на сети и расширил зоны покрытия LTE в Костромской области. В частности, улучшилось покрытие в поселках Октябрьский в Мантуровском районе и Рудино в Нерехтском районе.
Ряд телеком-объектов оператора получил дополнительное оборудование, которое использует частоты в диапазонах 900 МГц и 2100 МГц. Такая комбинация частот позволяет обеспечить более связное покрытие за счет использования низкочастотного диапазона (900 МГц), а частоты 2100 МГц позволило обеспечить скорости до 40 Мбит/с.
По данным оператора, на дорогах области в 2024 году объем трафика вырос на 12%.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: МегаФон развитие сетей Костромская область
--
Публикации по теме:
15.11. [Новости компаний] Развитие сетей: T2 обеспечил поддержку VoLTE в 42 российских регионах / MForum.ru
27.09. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Костромской области - LTE доступ получили еще 22 населенных пункта области / MForum.ru
18.07. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Костромской области: LTE запущен в 5 райцентрах / MForum.ru
16.05. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Костромской области - улучшена связь в Макарьеве и Мантурово на автотрассе Кострома-Пермь / MForum.ru
06.05. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Костромской области - в поселках под Костромой ускорили интернет / MForum.ru
22.11. [Новинки] Слухи: Google отменила Pixel Tablet 2, а не Pixel Tablet 3 / MForum.ru
22.11. [Новинки] Анонсы: Nubia Z70 Ultra дебютирвал с SD 8 Elite и 35-миллиметровой основной камерой с переменной апертурой / MForum.ru
21.11. [Новинки] Анонсы: Oppo Find X8 и X8 Pro выходят на глобальный рынок / MForum.ru
21.11. [Новинки] Слухи: Google отменяет Pixel Tablet 3 / MForum.ru
20.11. [Новинки] Слухи: Reno 13 и Reno 13 Pro замечены в Geekbench / MForum.ru
20.11. [Новинки] Слухи: Nubia Z70 Ultra с впечатляющей камерой представят 21 ноября / MForum.ru
19.11. [Новинки] Анонсы: Представлен ZTE Blade V70 с основной камерой 108 МП и аналогом Dynamic Island / MForum.ru
19.11. [Новинки] Слухи: HMD Icon Flip 1 готовится к анонсу / MForum.ru
18.11. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A36 получит улучшенную фронтальную камеру / MForum.ru
18.11. [Новинки] Слухи: Vivo Y300 5G появился на «живых» фото / MForum.ru
15.11. [Новинки] Слухи: Стали известные некоторые спецификации Realme C75 / MForum.ru
15.11. [Новинки] Слухи: Realme Narzo 70 Curve готовится к анонсу / MForum.ru
14.11. [Новинки] Анонсы: Представлены Nubia Red Magix 10 Pro и 10 Pro+ с SD 8 Elite и огромными батареями / MForum.ru
13.11. [Новинки] Слухи: Vivo X200 и X200 Pro готовятся к глобальному релизу / MForum.ru
13.11. [Новинки] Слухи: Стали известны основные характеристики и особенности серии iQOO Neo10 / MForum.ru
12.11. [Новинки] Анонсы: Red Magic 10 позирует на рендерах / MForum.ru
11.11. [Новинки] Анонсы: Huawei MatePad 11.5 (2024) представлен официально / MForum.ru
11.11. [Новинки] Слухи: Samsung выпустит Galaxy S25 Slim в 2025 апреле года / MForum.ru
08.11. [Новинки] Анонсы: Samsung W25 – эксклюзивный складной смартфон для китайского рынка / MForum.ru
08.11. [Новинки] Анонсы: Представлен Samsung W25 Flip. Galaxy Z Fold 6 становится золотым? / MForum.ru