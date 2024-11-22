Развитие сетей: МегаФон в Костромской области ускорил интернет на автотрассах

22.11.2024, MForum.ru

МегаФон сообщает о наращивании зоны покрытия и росте скорости мобильного интернета на 30% для абонентов, пользующихся автотрассами по направлениям Нерехта - Владычное - Волгореченск и Нея - Мантурово, а также тех, кто живет поблизости.

С начала 2024 года МегаФон провел работы на сети и расширил зоны покрытия LTE в Костромской области. В частности, улучшилось покрытие в поселках Октябрьский в Мантуровском районе и Рудино в Нерехтском районе.

Ряд телеком-объектов оператора получил дополнительное оборудование, которое использует частоты в диапазонах 900 МГц и 2100 МГц. Такая комбинация частот позволяет обеспечить более связное покрытие за счет использования низкочастотного диапазона (900 МГц), а частоты 2100 МГц позволило обеспечить скорости до 40 Мбит/с.

По данным оператора, на дорогах области в 2024 году объем трафика вырос на 12%.

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теги: МегаФон развитие сетей Костромская область

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