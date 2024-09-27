Развитие сетей: МегаФон в Костромской области - LTE доступ получили еще 22 населенных пункта области

MForum.ru
27.09.2024,
В рамках реализации очередного этапа госпрограммы УЦН в Костромской области, МегаФон развернул сеть LTE в 22 населенных пунктах, расположенных в отдаленных и труднодоступных районах.
В частности, жители получили доступ к современным цифровым услугам за счет развертывания сетей 4G/LTE в Кадыйском, Вохомском, Шарьинском, Сусанинском, Пыщугском, Октябрьском, Островском, Антроповском и Буйском районах области. В программу вошли малочисленные деревни и поселки, в том числе Советский, Андреевское, Троицкое, Низкусь, Лубяны, Лодыгино, Рогово, Малое Раменье и другие. Всего работы по обеспечению связью затронули 14 районов региона. Кроме мобильного интернета, жители получили возможность звонить с помощью технологии VoLTE.
«Развитие качественной мобильной связи и высокоскоростного интернета в отдаленных сельских населенных пунктах имеет решающее значение для сокращения цифрового неравенства и повышения качества жизни людей, – комментирует Александр Мартынов, директор МегаФона в Костромской области. – Нам удалось обеспечить высокоскоростной мобильный интернет для нескольких тысяч жителей региона. Средняя скорость достигает до 25 Мбит/с, что позволит им полноценно пользоваться цифровыми сервисами».
Реализация программы «Устранение цифрового неравенства» продолжится и в 2025 году. За год МегаФон планирует подключить к мобильному интернету более 1,7 тысяч малых населенных пунктов по всей России.
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теги: МегаФон развитие сетей Костромская область
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