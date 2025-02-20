Развитие сетей: Билайн в Костромской области - новые базовые станции установлены в Костроме и в деревне Середняя

MForum.ru
20.02.2025,
ВымпелКом сообщает об установке новых базовых станций в Костроме, за счет этого, как утверждается, покрытие стало устойчивее и надежнее в микрорайонах Венеция и Венеция-2, на стадионе Урожай, в корпусах ГСХА на улице Задорина, в прилегающих жилых кварталах.
Новая вышка с БС запущена в деревне Середняя.
По данным ВымпелКом, около 97% трафика Билайн в регионе проходит через сеть 4G/LTE.
Директор Костромского отделения Билайна Павел Шаркунов: «Надежная связь и защита клиентов от мошенников и спама – два основных вектора нашей работы. Мы постоянно мониторим нашу сеть, модернизируем существующее оборудование и, конечно, устанавливаем новое оборудование. Что касается второго пункта, то в мы запустили сервис «Моя безопасность». Он блокирует нежелательные входящие и отвечает на рекламные звонки – запись такого разговора сохраняется в приложении».
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теги: Билайн Вымпелком развитие сетей Костромская область
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