Развитие сетей: Билайн в Костромской области - новые базовые станции установлены в Костроме и в деревне Середняя

20.02.2025, MForum.ru

ВымпелКом сообщает об установке новых базовых станций в Костроме, за счет этого, как утверждается, покрытие стало устойчивее и надежнее в микрорайонах Венеция и Венеция-2, на стадионе Урожай, в корпусах ГСХА на улице Задорина, в прилегающих жилых кварталах.

Новая вышка с БС запущена в деревне Середняя.

По данным ВымпелКом, около 97% трафика Билайн в регионе проходит через сеть 4G/LTE.

Директор Костромского отделения Билайна Павел Шаркунов: «Надежная связь и защита клиентов от мошенников и спама – два основных вектора нашей работы. Мы постоянно мониторим нашу сеть, модернизируем существующее оборудование и, конечно, устанавливаем новое оборудование. Что касается второго пункта, то в мы запустили сервис «Моя безопасность». Он блокирует нежелательные входящие и отвечает на рекламные звонки – запись такого разговора сохраняется в приложении».

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теги: Билайн Вымпелком развитие сетей Костромская область

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