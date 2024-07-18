Развитие сетей: МегаФон в Костромской области: LTE запущен в 5 райцентрах

MForum.ru
18.07.2024,
МегаФон построил новые объекты сети 4G/LTE в пяти поселках Костромской области - административных центрах Поназыревского, Антроповского, Павинского, Вохомского и Парфеньевского районов. Интернет стал доступен в небольших населенных пунктах, где живет более 16 тысяч человек.
В Вохме инженеры провели работы на окраине поселка. Для пользователей, живущих в частном секторе, скорости мобильного интернета, она выросла на 20%. Сейчас средняя скорость передачи данных в этой локации достигает 30 Мбит⁄с.
В Антропово специалисты развернули слой сети для обеспечения ёмкости и обслуживания растущего трафика в двух микрорайонах поселка – в Сосновке и в Маслозаводе. Доступные скорости - до 35 Мбит⁄с.
Цифровые изменения затронули и поселки Павино и Парфеньево. В пределах действия нового телеком оборудования абоненты выходят в сеть в два раза быстрее, а скорость загрузки онлайн ресурсов составляет 40 Мбит⁄с. Местные уже оценили возможности новых технологий. По информации аналитиков оператора, за последний месяц здесь прокачали более 21 ТБ дата трафика, что на 7% выше, чем в среднем за год.
Увеличение скорости и качества мобильного интернета и голосовой связи могут ощутить и в посёлке Поназырево, расположенном недалеко от федеральной автотрассы Р-243 «Кострома-Пермь». Ежемесячно поназыревские абоненты проговаривают более 130 тысяч минут и расходуют более 9 ТБ мобильного трафика. За первый квартал 2024 года этот показатель вырос почти на 10%.
«Мы продолжаем модернизировать сеть в отдаленных районах Костромской области, так как наличие качественной связи и быстрого интернета напрямую влияет как на развитие всего региона, так и на качество жизни отдельно взятого жителя. Теперь жители небольших населённых пунктов смогут активнее использовать мобильный интернет и качественную голосовую связь для доступа к образовательным ресурсам, онлайн-курсам и электронным библиотекам, смогут работать удаленно, получать неотложную медицинскую помощь и консультации специалистов без необходимости долгих поездок в город», — комментирует Александр Мартынов, директор МегаФона в Костромской области.
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теги: МегаФон развитие сетей Костромская область
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