Развитие сетей: Билайн запустил сеть 4G/LTE еще в 13 малых населенных пунктах Костромской области

MForum.ru
07.04.2025,
Вымпелком сообщает о запуске LTE доступа в 8 муниципальных районах Костромской области. Это Луптюг, Ломки, Ликурга, Талица, Елегино, Советский, Текун, Михали, Забегаево, Щелыково, Соловецкое, Олешь, Абросимово. Поддерживается технология VoLTE, обеспечивающая передачу голоса в сетях LTE.
ВымпелКом запустил в этих населенных пунктах услуги связи и интернет-доступа в марте 2025 года в рамках федерального проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН) Минцифры. Проект на текущем этапе нацелен на обеспечение сотовой связи в поселках и деревнях с населением до 500 человек.
Директор Костромского отделения Билайна Павел Шаркунов: «Для нас важно, чтобы каждый житель региона, независимо от места проживания, мог пользоваться качественной связью, работать, учиться, развиваться, и, конечно, быть на связи с близкими. Мы продолжаем планомерно работать над расширением покрытия и улучшением качества услуг, чтобы сделать цифровые возможности ещё более доступными».
Билайн продолжает подключать малые населенные пункты к сети 4G/LTE. В 2023 / 2024 годы Билайн подключил к мобильной сети 4G/LTE около 2000 населенных пунктов - большая работа.
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теги: развитие сетей Билайн ВымпелКом Костромская область
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