Развитие сетей: МегаФон в Орловской области - еще 49 населенных пункта получили доступ к сети 4G/LTE

21.07.2025, MForum.ru

МегаФон обеспечил доступ к сети 4G/LTE жителям еще в 18 районах Орловской области. Работы проведены в рамках проекта Устранение цифрового неравенства в 49 населенных пунктах области с числом жителей от 100 до 500 человек. Новые сайты оператора появились в таких районах как Орловский, Урицкий, Мценский, Ливенский, Покровский, Болховский, Знаменский, Кромской.

Скорость передачи данных в смартфонах абонентов может достигать 50 Мбит/с. Поддерживается технология VoLTE голосовой связи в сети LTE. Также абонентам стали доступы услуги Yota.

«В 2024 году в рамках проекта “Устранение цифрового неравенства” мы уже обеспечили мобильной связью 4G более 30 небольших населенных пунктов региона. В этом году жители еще 49 поселений получили доступ к современным цифровым сервисам», — прокомментировал директор МегаФона в Орловской области Сергей Ивочкин.

По данным оператора, с начала 2025 года специалисты оператора модернизировали и построили в Орловской области более 60 телеком-объектов.

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теги: Камчатский край МегаФон развитие сетей

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