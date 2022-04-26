Зарубежные проекты: МегаФон всерьез взялся за Узбекистан

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Зарубежные проекты: МегаФон всерьез взялся за Узбекистан

26.04.2022, MForum.ru

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Российский оператор МегаФон вчера сообщил о целом ряде активностей в Узбекистане, договоренность о которых была зафиксирована в рамках выставки ИННОПРОМ. Центральная Азия.

 

 

Во-первых, МегаФон, заручившись поддержкой Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана, запускает программу развития и трудоустройства IT-специалистов. Важно отметить, что это не какое-то мероприятие "для галочки". После обучения участникам программы, в зависимости от того, как они себя покажут, будет предложена или программа стажировки в МегаФон, или возможность приступить к работе над реальными проектами в команде оператора.

«У МегаФона обширная экспертиза в реализации самых сложных IT-проектов. В прошлом году мы вышли на рынок Узбекистана, где совместно с партнерами развиваем крупнейший цифровой холдинг в стране – Digital Holding, включающий одного из лидеров рынка сотовой связи Ucell, - говорит генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан. – Мы видим огромный потенциал страны как крупнейшего IT-хаба в Центральной Азии, и мы готовы вносить свой вклад в развитие, делиться экспертизой и задействовать собственные ресурсы для подготовки профильных специалистов высокого класса».

«Сегодня Узбекистан осуществляет ряд проектов по обучению молодежи IT-специальностям. Так, если в начале 2000-х в стране насчитывалось всего несколько сотен IT-специалистов, то на сегодня их уже более 50 тысяч. К 2030 году поставлена задача довести число IT-специалистов до миллиона человек, — говорит Олег Пекось, первый заместитель министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан. – Мы рассчитываем, что сотрудничество с МегаФон придаст импульс вопросам подготовки квалифицированных кадров в сфере ИКТ».

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Во вторых, МегаФон будет оказывать содействие в реализации программ охраны окружающей среды в Ташкенте в рамках проекта по внедрению цифровых решений для контроля состояния атмосферного воздуха и других компонентов окружающей среды в Ташкенте.

«Вопросы защиты окружающей среды сегодня находятся в числе приоритетных в большинстве стран. Развивается законодательство в сфере охраны природы, промышленные предприятия ищут возможности для сокращения негативного влияния. Современные цифровые решения значительно упрощают эту задачу – они позволяют не только в режиме реального времени отслеживать состояние окружающей среды, но и оперативно реагировать при ухудшении ситуации. У МегаФона есть позитивный опыт внедрения систем экологического контроля в нескольких российских регионах, а также на промышленных предприятиях. Мы рады предложить Хокимияту Ташкента собственные наработки и экспертизу в решении этой важной задачи», - отметил коммерческий директор по развитию корпоративного и государственного сегментов МегаФона Эмин Антонян.

У МегаФона есть все возможности оказать серьезную помощь в этом деле, в частности, оператор не первый год как использует в России аналитическую платформу "МегаФон Экология", которая отображает актуальную оценку качества компонентов окружающей среды, что позволяет оперативно замечать любые отклонения от нормы. Платформа в таких случаях рассылает уведомления по электронной почте, в пуш-сообщениях или по SMS в соответствующие аварийные службы, что позволяет предпринимать оперативные контрмеры.

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Третье направление сотрудничество российского оператора в Узбекистане - цифровизация здравоохранения. Соответствующее соглашение подписали Digital Holding, МегаФон и ООО «IT-Med» при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан.

«Современные цифровые технологии помогают не только выстроить и автоматизировать процессы, освободив персонал медицинских учреждений от части рутинных работ, но и повысить качество и эффективность оказания услуг. Так, решения в области телемедицины предоставят доступ к высококвалифицированной врачебной помощи любому пациенту независимо от того, где он находится, а система выписки электронных рецептов позволит контролировать оборот лекарственных препаратов и обезопасить пациентов. У команды Digital Holding большой опыт в реализации подобных проектов в других странах, и мы рады предложить свои возможности для усиления системы здравоохранения в Узбекистане», - говорит Андрей Майгур, генеральный директор Digital Holding.

В частности, планируется создание единой медицинской базы данных и комплекса интегрированных информационных системы в Узбекистане к 2025 году. Будут разработаны решение для телемедицинских консультаций, поставлена платформа электронных рецептов, будут развиваться информационные системы, помогающие управлять средствами фонда медицинского страхования и контролировать качество оказываемых услуг. Запланированные усилия позволят перевести пациентов на электронные медицинские карты и сервисы онлайн-записи к врачам, наладить информирование о результатах проведенных анализов через email и по SMS.

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Напомню, что Digital Holding — совместное предприятие российских МегаФона и «ЮэСэМ Телеком» и Правительства Узбекистана. В СП входит телеком-оператор Ucell, New Solutions (ранее – ICS Holding Uzbekistan) и CRPT Turon.

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теги: МегаФон Узбекистан образование экология здравоохранение партнерские программы партнерские проекты партнерства

© Алексей Бойко, MForum.ru

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