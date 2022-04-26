Зарубежные проекты: МегаФон поддержит цифровую трансформацию дорожно-транспортной отрасли Узбекистана

MForum.ru
26.04.2022,
МегаФон продолжает рассказывать об договоренностях, которые были закреплены на выставке Иннопром. Центральная Азия.
На этот раз, речь идет о договоренности, согласно которой МегаФон, Digital Holding и Государственный комитет Республики Узбекистан по автомобильным дорогам будут сотрудничать в области цифровой трансформации дорожно-транспортной отрасли.
Первым проектом должно стать создание на автодорогах Узбекистана интеллектуальной системы весогабаритного контроля. МегаФон обеспечит технологическую и консультационную поддержку, поделится опытом создания такой системы на территории РФ, включая строительство постов, мониторинг и эксплуатацию систем весового контроля, а также применения инновационных технологий в дорожном строительстве.
«Современные цифровые решения с использованием видеоаналитики, больших данных, интернета вещей активно применяются в транспортном секторе по всему миру. Они позволяют точно прогнозировать развитие транспортной системы, мониторить состояние автомобильных дорог, анализировать и регулировать потоки и управлять дорожным движением. Решения МегаФона применяются сразу в нескольких российских регионах. Наша экспертиза в этой области и наличие сильного технологического партнера Digital Holding поможет Комитету автомобильных дорог в достижении текущих целей», - рассказал генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан.
--
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к Сообществу ABloud62 в VK
теги: МегаФон Узбекистан партнерские программы партнерские проекты партнерства
Публикации по теме:
26.04. [Новости компаний] Зарубежные проекты: МегаФон всерьез взялся за Узбекистан / MForum.ru
30.09. [Новости компаний] Зарубежные проекты: ЮэСэМ Телеком и МегаФон с партнерами сформировали СП Digital Holding в Узбекистане / MForum.ru
10.02. [Новости компаний] Международные проекты: МегаФон и ЮэСэМ Телеком создают СП в Узбекистане / MForum.ru
02.06. [Новости компаний] Акции: Перевод по системе Золотая Корона примут в розничных салонах. До конца июня это почти ничего не стоит / MForum.ru
31.10. [Новости компаний] Телеком: Развитию 5G в России помешают проблемы с частотами / MForum.ru
26.04. [Новинки] Анонсы: Moto G 5G и G Stylus 5G представлены официально / MForum.ru
26.04. [Новинки] Анонсы: Vivo X80 и X80 Pro представлены официально / MForum.ru
25.04. [Новинки] Анонсы: Oppo K10 5G Pro представлен официально / MForum.ru
25.04. [Новинки] Анонсы: Смартфоны серии Oppo K10 5G представлены официально / MForum.ru
25.04. [Новинки] Слухи: iQOO Z6 Pro 5G анонсируют 27 апреля / MForum.ru
22.04. [Новинки] Анонсы: OnePlus Ace представлен официально / MForum.ru
21.04. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Civi 1S представлен официально / MForum.ru
21.04. [Новинки] Анонсы: BLU F91 с поддержкой 5G представлен официально / MForum.ru
21.04. [Новинки] Анонсы: OnePlus Nord N20 5G представлен официально / MForum.ru
20.04. [Новинки] Анонсы: Redmi 10 Power представлен официально / MForum.ru
20.04. [Новинки] Анонсы: Realme Q5i с 90 Гц AMOLED-дисплеем и Dimensity 810 представлен официально / MForum.ru
19.04. [Новинки] Анонсы: Oppo A55s 5G представлен официально / MForum.ru
19.04. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Civi 1S стал доступен для предзаказа / MForum.ru
18.04. [Новинки] Слухи: OnePlus Nord Watch готовятся к анонсу / MForum.ru
18.04. [Новинки] Слухи: Vivo S15e представят 25 апреля / MForum.ru
15.04. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Realme Q5 / MForum.ru
15.04. [Новинки] Анонсы: Oppo A57 5G представлен официально / MForum.ru
14.04. [Новинки] Анонсы: iQOO Neo 6 - Snapdragon 8 Gen 1 по привлекательной цене / MForum.ru
14.04. [Новинки] Анонсы: OPPO Reno 7 Lite представлен официально / MForum.ru
13.04. [Новинки] Анонсы: Infinix представила доступный смартфон Hot 12i / MForum.ru