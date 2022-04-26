Зарубежные проекты: МегаФон поддержит цифровую трансформацию дорожно-транспортной отрасли Узбекистана

26.04.2022, MForum.ru

МегаФон продолжает рассказывать об договоренностях, которые были закреплены на выставке Иннопром. Центральная Азия.

На этот раз, речь идет о договоренности, согласно которой МегаФон, Digital Holding и Государственный комитет Республики Узбекистан по автомобильным дорогам будут сотрудничать в области цифровой трансформации дорожно-транспортной отрасли.

Первым проектом должно стать создание на автодорогах Узбекистана интеллектуальной системы весогабаритного контроля. МегаФон обеспечит технологическую и консультационную поддержку, поделится опытом создания такой системы на территории РФ, включая строительство постов, мониторинг и эксплуатацию систем весового контроля, а также применения инновационных технологий в дорожном строительстве.

«Современные цифровые решения с использованием видеоаналитики, больших данных, интернета вещей активно применяются в транспортном секторе по всему миру. Они позволяют точно прогнозировать развитие транспортной системы, мониторить состояние автомобильных дорог, анализировать и регулировать потоки и управлять дорожным движением. Решения МегаФона применяются сразу в нескольких российских регионах. Наша экспертиза в этой области и наличие сильного технологического партнера Digital Holding поможет Комитету автомобильных дорог в достижении текущих целей», - рассказал генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан.

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пресс-релиз МегаФон

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