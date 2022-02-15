Спортивный контент: МТС обеспечит своим абонентам доступ к каналу "Матч Премьер"

MForum.ru
15.02.2022,
МТС и "Газпром-Медиа" договорились о стратегическом партнерстве, что позволит абонентам МТС получить подписку на "Матч Премьер" на особых условиях.
В частности, без дополнительной платы, подписка будет включена в стартовые пакеты «Мы МТС» и «МЫ МТС+». Все желающие смогут подключить "Матч Премьер" бесплатно на 30 дней, после завершения промопериода стоимость составит 299 рублей в месяц.
Подписка «Матч Премьер» позволяет в прямом эфире смотреть все матчи Российской Премьер-Лиги, матчи Кубка России и товарищеские матчи клубов РПЛ. Подписка также включает обзоры немецкой Бундеслиги, итальянской Серии А и французской Лиги 1.
«Мы рады представить совместный результат нашего стратегического сотрудничества. Теперь контент «Матч Премьер» сдал доступен всем пользователям экосистемы МТС. Это решение — выход за рамки привычного нам коммерческого взаимодействия с партнерами», — отметила Екатерина Веселкова, генеральный директор сейлз-хауса «Газпром-медиа».
«Стратегическое партнерство с ведущим российским медиахолдингом — еще один шаг в сторону развития нашей подписочной модели, которая объединяет партнерские и собственные сервисы экосистемы МТС. Прямые трансляции популярных спортивных состязаний — неотъемлемая часть качественного медиапродукта, – их на регулярной основе смотрят болельщики, а массовая аудитория подключается во время знаковых футбольных форумов и важнейших матчей топовых чемпионатов. Мы безусловно рассчитываем на привлечение новых клиентов за счет уникального предложения, которое объединяет в себе услуги связи для всей семьи, и развлекательные сервисы, которые пополнились отличным спортивным каналом», отметил президент МТС Вячеслав Николаев.
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теги: партнерские проекты МТС Газпром-Медиа контент видеоконтент спортивный контент
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