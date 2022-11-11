BigData: МТС партнерится с Rubbles

MForum.ru
11.11.2022,
МТС и Rubbles объявляют о стратегическом партнерстве в области проектов Big Data. В МТС накоплена немалая экспертиза в области обработки обезличенных клиентских данных, а Rubbles известна своими решениями для оптимизации бизнеса на основе больших данных. Компании намерены совместно разрабатывать и продвигать продукты для разных отраслей.
В частности, партнеры намереваются продвигать на рынке совместные продукты на базе рекомендательных моделей, геоаналитики и товарной аналитики, инфраструктурных решений для работы с большими данными. Партнеры надеются на спрос на эти решения в таких сегментах, как ритейл, HoReCa, туризм, недвижимость, промышленность и финансы.
Для достижения целей компании готовы обменяться накопленной экспертизой и существующими наработками в сфере data science.
«Рынку нужно больше отечественных решений, которые будут гарантировать непрерывность бизнеса и в меньшей степени зависеть от политической и экономической ситуации. В планах МТС – расширение портфеля продуктов на основе Big Data и дальнейшая экспансия data-based решений во все бизнес-вертикали компании. Партнерство с Rubbles – одним из лидеров российского AI-сегмента — позволит нам сократить финансовые и временные затраты на разработку моделей и продуктов. В долгосрочной перспективе экономический эффект может достичь миллиардов рублей», — отметил директор центра Big Data МТС Виктор Кантор.
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теги: МТС партнерские проекты BigData Big Data Rubbles
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