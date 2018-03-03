MWC2018: Ericsson представил сценарии использования новых технологий

MForum.ru
03.03.2018,
В ходе Всемирного мобильного конгресса в Барселоне компания Ericsson представила несколько возможных сценариев применения новых технологий в сфере производства будущего, автомобильной промышленности, виртуальной реальности и самообучающихся систем, продемонстрировав результаты разработок пилотных и исследовательских проектов.
Определение максимально точной геолокации
Большое внимание и множество вопросов посетителей стенда Ericsson вызвало решение Precise Positioning, которое позволяет определять точность положения в помещениях с точностью до сантиметра. Это решение уже реализовано на заводе Ericsson RBC в Таллинне и в Кисте.
Фабрики будущего
Фабрики в будущем будут представлять собой модульные производственные зоны, где различные машины смогут гибко объединяться в кластеры, заменяя собой фиксированные конвейеры. Производственный процесс будет полностью контролироваться сенсорами, а обработка данных и управление будет передано от станков и манипуляторов в облако. Поэтому технологии 5G, IoT и распределенного облака становятся все более релевантными в индустриальном контексте.
В сотрудничестве с лидером в сфере промышленной автоматизации Comau и ведущим мобильным оператором Telecom Italia (TIM) Ericsson протестировал концепцию фабрики будущего в условиях реального производства – на фабрике Comau в г. Турин (Италия).
Бесшовное взаимодействие и контроль производственных процессов обеспечивался с помощью выделенной индустриальной мобильной сети пятого поколения. Уменьшенную реплику фабрики будущего Ericsson продемонстрировал на MWC 2018.
Забота о родственниках
Концепция «умного помощника», разработанная технологическим инкубатором Ericsson Garage, позволяет всегда быть уверенными, что со старшим поколением все в порядке. Благодаря использованию простых подключенных сенсоров и продвинутых алгоритмов машинного обучения, система может изучить привычки человека и уведомить родственников в случае нехарактерной активности. При этом полностью сохраняется приватность, ведь система не использует камеры или микрофоны.
За гранью реального
На MWC 2018 Ericsson создал пространство, где посетители могли получить интерактивный опыт взаимодействия с виртуальными предметами и погрузиться в так называемую «Смешанную реальность». С помощью очков дополненной реальности гости с легкостью играли прыгающим виртуальным мячом, поразительная точность взаимодействия с которым достигалась благодаря обработке данных на границе мобильной сети.
Бесшовное взаимодействие между физическим и виртуальным мирами требует сверхточного позиционирования и построения 3D моделей в режиме реального времени, а также ультранизкой задержки мобильной сети. Контролируя границы сети, мобильные операторы могут сделать возможными многие сценарии применения новых технологий, включая сверхточное позиционирование в помещении, использование коммерческих дронов или практические приложения виртуальной и дополненной реальности.
Цифровые дороги для автомобилей
Полностью автономные автомобили – это долгосрочная цель развития автомобильной промышленности. На своем стенде Ericsson продемонстрировал, как сети 5G могут поддерживать постоянное обновление 3D карт в высоком разрешении для точного позиционирования автомобиля, а также выгружать данные, полученные от сенсоров, для мгновенного обновления модели.
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Обзор MWC2018 можно найти здесь
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