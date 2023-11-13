Опросы: МТС изучила страхи абонентов - превращение смартфона в кирпич, подслушивание через смартфон, опасность СВЧ излучения и так далее

MForum.ru
13.11.2023,
МТС провела опрос 2145 респондентов, владельцев смартфонов, в возрасте 18 - 55 из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Красноярска, Нижнего-Новгорода, Казани, Ростова-на-Дону и Краснодара. То есть опросили жителей крупнейших российских городов.
Оказалось, что абоненты озабочены безопасностью своих данных. У 75% опрошенных телефон запаролен. Впрочем, многие особо не заморачиваются, используют один пароль на всех своих устройствах. Каждый второй из опрошенных его еще и никогда не менял.
"Любопытен выбор пароля в разных возрастных группах: россияне 35-44 лет, как правило, указывают имена детей (38%), а респонденты 26-34 лет используют либо клички животных (40%), либо слова, связанные с популярными мемами (41%). Респонденты в возрасте от 18-25 лет в основном используют случайный набор цифр, а в возрасте 45-55 лет применяют личные или семейные даты рождения."
Меня этот результат несколько удивил, обычно вижу у людей только PIN, не пароли. Многие пользуются входом по камере или отпечатку пальца. Согласно опросу МТС, таким способом разблокировки пользуется 51% опрошенных.
Распространен страх "окирпичивания" смартфона про решению производителя, например, в рамках санкций. Этого опасается порядка 32% опрошенных, как правило, это владельцы подержанных устройств ценой не дороже 55 тысяч. Я такой риск оцениваю как ненулевой, но весьма и весьма низкий.
Нас подслушивают! 36% опрошенных уверены, что через гаджеты их разговоры прослушиваются и анализируются, а затем эта информация используется, в лучшем случае, для таргетирования рекламы. В итоге 17% опрошенных стараются не обсуждать ничего серьезного вблизи от смартфона. Переход вендоров на выпуск смартфонов, из которых нельзя извлечь аккумулятор, только усилил эти опасения.
Абоненты опасаются за свою приватность, 39% отключают геолокацию. Опасение утечки содержимого памяти смартфона не позволяет 40% опрошенных хранить компрометирующие фотографии. Каждый 9-й решается на создание такого контента при отключенном доступе в сеть, только 15% опрошенных не удаляют затем личные фото, хотя и переживают, что они могут попасть в чужие руки.
Порядка 27% опрошенных, в возрасте 26-34 года, считают, что излучение мобильных телефонов может нанести вред здоровью, поэтому лучше не держать аппараты рядом постоянно и не носить в карманах. Я не считаю эти опасения совсем уж лишенными оснований. Телефон это удобное устройство, но все же в нем есть радиопередатчик СВЧ-диапазона, так что обращаться с ним лучше соответственно. В частности, учитывая, что телефон во время разговора излучает в диапазонах выше 1 ГГц, его действительно лучше не прикладывать к голове во время разговора, если вы любите поговорить не 1 минуту, а в районе часа и более. Что касается ношения в кармане.. не скажу, что это совсем безопасно, но эта опасность все же не очень высокая. Конечно, при условии, что вы не говорите часами по телефону, лежащему в кармане с помощью гарнитуры. Справедливости ради отмечу, что официальная медицина не подтверждает опасности или вреда от сотовых телефонов, хотя и признает возможность негативных последствий из-за возможного нагрева тканей человеческого тела СВЧ-излучением, так что то, что написано в данном абзаце выше - исключительно мое мнение, не имеющее отношения к проявлению радиофобии в отношении вышек сотовой связи.
Многие не готовы делиться своими личными предпочтениями, например, музыкальными, опасаются, например, что при подключении беспроводных наушников, звук может неожиданном пойти через динамики смартфона. 29% опрошенных говорят, что опасаются, что их история запросов в браузере с телефона станет доступна другим людям, например, из-за синхронизации этих данных с браузерами на других устройствах.
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теги: телеком МТС опросы
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