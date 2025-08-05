Опросы: Опрос МТС и Авито показал - более 70% родителей учат детей безопасному поведению в сети

MForum.ru
05.08.2025,
По данным опроса 72% родителей учат детей безопасному поведению на онлайн платформах, 28% контролируют время, которое их дети проводят в сети. Основное, чем пользуются дети в сети - видеохостинги, мессенджеры и онлайн-игры.
В среднем, по данным исследования, дети проводят на онлайн-платформах по 3 часа в день. Не знаю, как вам, а мне эта оценка кажется изрядно заниженной - известные мне дети практически не выпускают телефоны из рук и поглядывают в них даже общаясь со сверстниками, делая уроки или когда смотрят фильм на другом экране.
По данным опроса, больше всего времени уделяется видеохостингам (40%), мессенджерам (28%), игровым площадкам и онлайн-играм (26%), социальным сетям и сервисам коротких видео (25%), онлайн-кинотеатрам (13%), платформам для онлайн-шопинга, таким как маркетплейсы и классифайды и пр., (10%) и музыкальным стримингам (4%).
Опрос также показал, что 72% родителей обучают своих детей основам безопасного поведения в цифровом пространстве, 64% начинают обучение, когда у ребенка появляется первый смартфон, 27% — до покупки первого собственного гаджета, а 5% только после первого негативного опыта (например, при столкновении с обманом). При этом 33% родителей готовы разрешать детям пользоваться цифровыми платформами с 8 лет, 26% — с 12 лет, 17% с 4 лет, а 6% — с 3 лет.
Родители по-разному относятся к тому, чтобы контролировать время, которое ребенок проводит в сети: 28% опрошенных контролируют экранное время, 22% просят ребенка делать это самостоятельно, 19% используют сервисы родительского контроля, 10% не ограничивают время, которое ребенок проводит в интернете.
Обучая основам безопасного поведения в интернете, родители чаще всего учат детей не сообщать личные данные (74%), такие как серию и номер паспорта, данные банковских карт, пароли, номер мобильного телефона и другие, не переходить по подозрительным ссылкам (73%), не передавать доступ к аккаунту (61%), при совершении онлайн-сделок не соглашаться переходить в другой мессенджер (55%), не переводить предоплату и не отправлять деньги напрямую на карту продавца (50%), а также создавать надежные пароли и подключать двухфакторную аутентификацию (33%).
«Современные дети погружаются в цифровой мир уже с 5-6 лет, и это естественный процесс. Важная задача родителя — не ограждать ребенка от интернета стеной, а стать его надежным проводником в этом пространстве. Ключ к безопасности — честный и открытый диалог. Обсуждайте с детьми реальные риски сети: почему нельзя доверять личные данные незнакомцам, как распознать манипуляции и почему любое сомнение – это повод сразу обратиться к родителю. Ребенок все равно будет исследовать онлайн-мир. Наша общая цель — сделать этот путь максимально защищенным, наполнив его доверием и практическими знаниями правил цифровой безопасности», — комментирует директор сервиса безопасного пространства для детей Membrana Kids от МТС Арсений Эпов.
Мой опыт несколько отличается от приведенных выше данных. Если говорить о безопасном поведении человека в сети, то вопрос о том, кто кого может этому научить - родители - детей или дети - родителей, дискуссионный. Ограничивать время пользования ребенка интернетом - это сформировать отношение к сети, как к запретному плоду, а к себе - как к тирану. Сервисы родительского контроля нередко служат только для того, чтобы успокоить излишне нервных родителей, любителей "полного контроля" ситуации - современные дети, как правило, находят пути для обхода этих ограничений. Хотя, конечно, дети бывают разные. Как, впрочем, и их родители, так что единых рецептов здесь не существует.
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теги: МТС опросы интернет дети
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