Псевдоспутники. HAPS: Японский оператор Softbank ускоряется с запуском программы HAPS за счет партнерства с американской Sceye

MForum.ru
29.06.2025,
Не только LEO-спутники рассматриваются как возможность построения "неназамных" сетей связи. В Японии давно развивают тему высотных платформ (HAPS) для обеспечения услуг связи и мобильного интернета. Запуск таких услуг в предкоммерческом режиме намечен на 2026 год, - рассказывает LightReading.
На первом этапе система HAPS от Softbank будет использоваться для резервирования связи в случае нарушения традиционной наземной (и спутниковой) инфраструктуры, например, при стихийных бедствиях или в других чрезвычайных ситуациях. Кроме того, планируется на основе HAPS стоит связь в труднодоступных горных районах и на островах, где трудно или экономически невыгодно развивать наземные сети сотовой связи.
Как устроена HAPS
Высотные платформы (наподобие показанного на фотографии аппарата легче воздуха Sceye) поднимаются в стратосферу, на высоту порядка 20 км. Их парение обеспечивает гелий, которым наполнена оболочка. На поверхности аппарата расположены солнечные батареи с площадью, достаточной для питания бортового оборудования связи, а также маневровых двигателей и для зарядки бортовых аккумуляторных батарей, обеспечивающих бесперебойное питание в темное время суток.
Бортовое телеком-оборудование работает как высотная БС 5G, обслуживающая абонентов на поверхности, включая морскую, а также в воздушном пространстве.
Sceye провела уже 20 испытательных полетов своих аппаратов и планирует отправить 1 такой аппарат в Японию в 2026 году. Альтернатива ему - электрические БАС. В 2023 году Softbank уже показывала подключение к сети 5G на базе высотного БАС.
В SoftBank считают HAPS ключевым элементом инфраструктуры будущих сетей 6G. Сеть 6G, по прогнозам компании, будет отличаться 3D-архитектурой, что позволит обеспечивать связь не только в горизонтальной плоскости (для смартфонов и автомобилей), но и воздушные коридоры, в которых работают БАС и пилотируемая авиация. В перспективе, SoftBank планирует объединить небесные сети (NTN), включая спутники и HAPS-платформы с наземными мобильными сетями, что позволит сформировать "всеобъемлющее покрытие" 5G/6G.
Красивый и интересный японский проект, бюджетная (?) альтернатива (?) LEO-созвездиям спутников. Будет интересно посмотреть - выстрелит или нет. Жаль, что новости о таких проектах приходят лишь из-за рубежа. В США темой также активно занимаются, например, Aalto с ее проектами Zephyr на основе электрических самолетных высотных БАС.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: псевдоспутники HAPS Япония
--
Публикации по теме:
17.04. [Новости компаний] Спутниковая связь: Японская KDDI начала предоставление услуг D2C на всей территории Японии / MForum.ru
30.09. [Новости компаний] Телеком: Летающие сети связи, LTE и не только, встают на крыло / MForum.ru
27.06. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 на чипсете Xring O1 представлен официально / MForum.ru
26.06. [Новинки] Анонсы: Redmi K80 Ultra представлен официально / MForum.ru
26.06. [Новинки] Анонсы: Экологичный смартфон Fairphone 6 представлен официально / MForum.ru
25.06. [Новинки] Анонсы: Poco F7 на чипсете Snapdragon 8s Gen 4 представлен официально / MForum.ru
24.06. [Новинки] Анонсы: Galaxy Unpacked 2025 состоится 9 июля / MForum.ru
24.06. [Новинки] Анонсы: Компактный смартфон Vivo X200 FE представлен официально / MForum.ru
23.06. [Новинки] Анонсы: Oppo K13x 5G представлен как «самый надежный смартфон в сегменте» / MForum.ru
23.06. [Новинки] Слухи: Толщина Honor Magic V5 составит 8,8 мм / MForum.ru
20.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Redmi K80 Ultra / MForum.ru
20.06. [Новинки] Слухи: Honor Magic V5 может стать самым тонким складным смартфоном в мире / MForum.ru
19.06. [Новинки] Анонсы: Глобальная версия Oppo Reno 14 5G представлена в Японии / MForum.ru
19.06. [Новинки] Анонсы: Oppo Reno 13A для японского рынка представлен официально / MForum.ru
19.06. [Новинки] Анонсы: Бюджетный смартфон iQOO Z10 Lite официально представлен в Индии / MForum.ru
18.06. [Новинки] Анонсы: Fujitsu Arrows F-51F представлен официально / MForum.ru
17.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты основные подробности о Redmi K Pad / MForum.ru
17.06. [Новинки] Анонсы: Trump Mobile T1 представлен официально / MForum.ru
17.06. [Новинки] Анонсы: Анонсирован Realme Narzo 80 Lite 5G с Dimensity 6300 и аккумулятором 6000 мАч / MForum.ru
17.06. [Новинки] Анонсы: Infinix представил смартфоны серии Smart 10 / MForum.ru
16.06. [Новинки] Слухи: Планшет OnePlus Pad Lite будет базироваться на Helio G100 SoC / MForum.ru
13.06. [Новинки] Слухи: Предсказана производительность бенчмарков Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 / MForum.ru