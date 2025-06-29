Псевдоспутники. HAPS: Японский оператор Softbank ускоряется с запуском программы HAPS за счет партнерства с американской Sceye

29.06.2025, MForum.ru

Не только LEO-спутники рассматриваются как возможность построения "неназамных" сетей связи. В Японии давно развивают тему высотных платформ (HAPS) для обеспечения услуг связи и мобильного интернета. Запуск таких услуг в предкоммерческом режиме намечен на 2026 год, - рассказывает LightReading.

На первом этапе система HAPS от Softbank будет использоваться для резервирования связи в случае нарушения традиционной наземной (и спутниковой) инфраструктуры, например, при стихийных бедствиях или в других чрезвычайных ситуациях. Кроме того, планируется на основе HAPS стоит связь в труднодоступных горных районах и на островах, где трудно или экономически невыгодно развивать наземные сети сотовой связи.

Как устроена HAPS

Высотные платформы (наподобие показанного на фотографии аппарата легче воздуха Sceye) поднимаются в стратосферу, на высоту порядка 20 км. Их парение обеспечивает гелий, которым наполнена оболочка. На поверхности аппарата расположены солнечные батареи с площадью, достаточной для питания бортового оборудования связи, а также маневровых двигателей и для зарядки бортовых аккумуляторных батарей, обеспечивающих бесперебойное питание в темное время суток.

Бортовое телеком-оборудование работает как высотная БС 5G, обслуживающая абонентов на поверхности, включая морскую, а также в воздушном пространстве.

Sceye провела уже 20 испытательных полетов своих аппаратов и планирует отправить 1 такой аппарат в Японию в 2026 году. Альтернатива ему - электрические БАС. В 2023 году Softbank уже показывала подключение к сети 5G на базе высотного БАС.

В SoftBank считают HAPS ключевым элементом инфраструктуры будущих сетей 6G. Сеть 6G, по прогнозам компании, будет отличаться 3D-архитектурой, что позволит обеспечивать связь не только в горизонтальной плоскости (для смартфонов и автомобилей), но и воздушные коридоры, в которых работают БАС и пилотируемая авиация. В перспективе, SoftBank планирует объединить небесные сети (NTN), включая спутники и HAPS-платформы с наземными мобильными сетями, что позволит сформировать "всеобъемлющее покрытие" 5G/6G.

Красивый и интересный японский проект, бюджетная (?) альтернатива (?) LEO-созвездиям спутников. Будет интересно посмотреть - выстрелит или нет. Жаль, что новости о таких проектах приходят лишь из-за рубежа. В США темой также активно занимаются, например, Aalto с ее проектами Zephyr на основе электрических самолетных высотных БАС.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: псевдоспутники HAPS Япония

--