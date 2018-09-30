Телеком: Летающие сети связи, LTE и не только, встают на крыло

MForum.ru

Телеком: Летающие сети связи, LTE и не только, встают на крыло

30.09.2018, MForum.ru

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Компания Airbus испытала возможность обеспечить покрытие 4G/5G с борта стратостата. Высотный аэростат нес на борту базовую станцию Airbus LTE AirNode, предназначенное для использования вооруженными силами в в рамках проекта обеспечения связью военных NFTS (от англ. Network for the Sky - сеть для неба). Пока что это не серийное решение, а то, что обычно называют “проверкой концепции”. 

 

 

Как ожидается, появление новых высотных платформ, таких как псевдоспутники Airbus Zephir, объединенных с бортовыми базовыми станциями, может обеспечить создание надежной сети для военной авиации.

Создаваемая в любой момент времени там, где это потребовалось, стратосферная сеть связи сможет обеспечить обмен и передачу информации для множества различных воздушных платформ, включая вертолеты, тактические БЛА и средневысотные БЛА с высокой дальностью действия. Такие беспилотники, как Zephir по задумке смогут оставаться в полете неделями и даже месяцами, получая энергию от фотоэлектрических преобразователей, размещенных на их крыльях и фюзеляже. 

 

Zephir S

Высотные беспилотники Zephir S, Airbus, предназначены для обеспечения военных ШПД в случае, если обычные спутники будут уничтожены

 

Не отстают и гражданские. Оборудование для раздачи интернета пробуют устанавливать на борту так называемых “псевдоспутников”. В этом качестве выступают высотные беспилотники самолетного типа. Это конструкции с гигантским размахом крыльев, способные забираться на высоты от 20 км и описывать плавные круги в заданном районе, обеспечивая покрытие на большой территории планеты под зоной полета. Соответствующие эксперименты вели Facebook в рамках проекта Aquila и Google в рамках проекта SkyBender.

 

 

В мире вот уже несколько лет, как достаточно активно испытывают самые разные системы, способные быстро организовать связь с использованием более-менее обыденного телеком-оборудования и той или иной летающей платформы. Для этой цели уже разработаны, например, “привязные БЛА”, получающие питание по кабелю с земли - такие мультикоптеры способны оставаться в воздухе непрерывно, сутки за сутками, до исчерпания ресурса двигателей.

 

Привязной беспилотник PARC получает питание с земли по проводу

Привязной беспилотник PARC получает питание с земли по проводу

 

Для ситуаций, когда не стоит задача длительной работы, но нужно быстро организовать сеть сотовой связи там, где ее нет по естественным причинам или в результате произошедшего ЧП, разработан ряд мультикоптеров, которые могут решить проблему обеспечения аварийной связи в районе стихийного бедствия.

 

Привязной дрон COW

Привязной дрон COW, испытан в Атланте, США, оператором AT&T. Аналогичные тесты вели также Verizon и операторы Южной Кореи

 

Еще один сценарий - поднятый в воздух беспилотник на время формирует покрытие NB-IoT, например, в сельскохозяйственном районе, что позволяет ему собрать информацию с множества различных датчиков NB-IoT, размещенных в полях. Соответствующие испытания решения Dronecell провел турецкий оператор Turkcell в мае 2018 года.

Проводились также эксперименты, когда сети мобильного ШПД и сотовой связи организовывались с борта привязных аэростатов-змеев. Такие варианты действий отработал, например, оператор EE, Объединенное королевство.

 

 

Несправделиво было бы обойти вниманием проект Loon концерна Alphabet. Это высотные аэростаты, которые дрейфуют в стратосфере на высоте около 18 км и обеспечивают на Земле покрытие Wi-Fi. В июле 2018 года был подписан первый договор с Telkom Kenya об обеспечением с борта аэростатов интернета в ряде районов Кении.

 

Австралийская Telstra показала небольшой рой дронов - пять беспилотников и один пилот. Взлет, и летающая мобильная сеть обеспечивает покрытие обширной территории. Это новая технология, которую австралийский оператор Telstra показал на конференции Telstra Vantage 2018. Рой образует небольшую сеть 4G X, предназначенную для быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации, такие, как природные катастрофы.

 

Беспилотник, создающий покрытие сети LTE

Источник фото: interdrone.com

 

Впервые этот рой показали в работе в начале сентября в Лавертоне, Виктория. Управляемый одним пилотом, рой быстро и согласованно занимался картографированием района и одновременно обеспечивал сотовое покрытие.

Как ожидается, в ходе дальнейшего развития технологии 5G, появится возможность создавать сети 5G, которые позволят осуществлять быстро передавать большие объемы данных.  

 

Было бы странно, что на фоне этого буйства инженерных идей, военные не создавали бы свои варианты своих “воздушных сетей” для поддержки взаимодействия групп летающих беспилотников и другой военной техники. Показы, подобные тому, что на первом видео, - наглядная иллюстрация тому, что такие работы активно идут.

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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