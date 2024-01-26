Автоэлектроника: Вертикаль МТС Авто пополнило МТС АйКар - разработка электроники для автопрома

MForum.ru

Автоэлектроника: Вертикаль МТС Авто пополнило МТС АйКар - разработка электроники для автопрома

26.01.2024, MForum.ru

Новая компания КБ ООО МТС АйКар будет заниматься разработкой конструкторской документацией и ПО для производства автоэлектроники, изделия планируется выпускать на заводе в ОЭЗ Технополис Алабушево. Кроме собственной разработки, подразделение займется поиском альтернативных решений и технологий на российском и азиатском рынке.

 


 

В качестве партнеров в МТС АйКар видят предприятия отечественного автопрома, которым компания готова предлагать услуги по инжинирингу, прототипированию, созданию технической документации, надзору в сфере разработки и внедрения современных цифровых решений. В частности, компания готова разрабатывать и оформлять документацию НИОКР для выполнения контрактов СПИК (специальный инвестиционный контракт) в рамках ПП 719 по локализации производств.

Компания может проводить исследования и внедрение опытных образцов на собственной установочно-разработческой базе. В перспективе - создание собственного опытного производства и разработка собственной платформы автомобиля.

«Создание собственной научно-опытной площадки в рамках предприятия по производству современных цифровых решений для автомобилей – необходимая и значимая часть реализации стратегии МТС Авто. Разработка и интеграция собственных современных решений позволят в полной мере реализовать задачи по импортозамещению высокотехнологичных разработок, отвечая на ключевые потребности отечественного автопрома и обеспечить его автономию от воздействия внешней конъюнктуры. Сейчас наш завод в Алабушево проходит этап заверения о соответствии требованиям эксплуатации. Мы уже находимся в коммуникации с ведущими автопредприятиями, анализируем их запросы как на производство, так и на разработку и инжиниринг необходимых цифровых решений, которые невозможно было бы реализовать без работы КБ. Мы рассчитываем на привлечение высококлассных экспертов в сфере разработки. Расположении центра в столичном регионе позволит максимально эффективно решить эту задачу», - прокомментировал генеральный директор МТС Авто Денис Смирнов.

В марте 2023 года МТС приобрела 100% ООО «Ди Вай Технолоджис» - компании, занимающейся строительством завода для промышленного производства автомобильной электроники на территории особой экономической зоны Технополис «Москва» (площадка «Алабушево»). На производстве МТС планирует выпускать автокомпоненты в рамках импортозамещения, выпуск продукции систем connectivity и телематики (синергия!), аппаратных решений для безопасности вождения, бортовых информационных и мультимедийных систем с интегрированными сервисами экосистемы МТС и партнеров, а также других систем в рамках развития программы автомобильной электроники.

Размах МТС по освоению смежных с телекомом направлений вызывает уважение. Конечно, пройдет еще немало времени, прежде чем мы сможем увидеть какие-то яркие результаты, но интересно наблюдать, как строится колосс. Рынок автоэлектроники очень сложный, но сейчас есть окно возможностей, связанное с уходом с рынка его западных участников. Китай постарается эти возможности минимизировать, что из этого выйдет, во многом зависит от последовательности внутренней политики в этом вопросе. Но не попробовать, наверное, было бы нерационально.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: МТС экосистема автоэлектроника автопром

-- 

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

15.01. [Новости компаний] Покупки компаний: МТС нарастил долю в компании Юрент / MForum.ru

23.08. [Новости компаний] Итоги квартала: МТС отчиталась за 2q2023 / MForum.ru

13.06. [Новости компаний] Аналитика: МТС Premium позволил подписчикам сервиса сэкономить более 24 млрд за прошлый год / MForum.ru

11.05. [Новости компаний] Нетелеком новости: МТС Travel приобрела права на контент портала "Тонкости туризма" / MForum.ru

10.04. [Новости компаний] Экосистемы операторов сотовой связи / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 5 ms, lookup=0 ms, find=5 ms

Последние сообщения в форумах

31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...
28.08.2023 17:51 ABloud Тема: Забайкальский край (ранее Читинская область и Агинский-Бурятский округ) (04.12.2007)
[Развитие сетей. Забайкальский край. МегаФон] Новую базовую станцию запустил МегаФон в забайкальской глубинке 28 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. Доступ к современным цифровым ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

26.01. [Новинки] Анонсы: Infinix расширила линейку Smart 8, представив Smart 8 Pro / MForum.ru

26.01. [Новинки] Анонсы: Vivo Y100 5G дебютировал со Snapdragon 4 Gen 2 и зарядкой 80 Вт / MForum.ru

25.01. [Новинки] Анонсы: Realme Note 50 – экран 90 Гц при цене $65 / MForum.ru

25.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Moto G24 Power / MForum.ru

24.01. [Новинки] Слухи: Xiaomi Pad 7 с топовым Snapdragon 8 Gen 3 представят в феврале / MForum.ru

24.01. [Новинки] Анонсы: Moto G04 и Moto G24 представлены официально / MForum.ru

23.01. [Новинки] Слухи: Появилась информация о флагманском чипсете Exynos 2500 / MForum.ru

22.01. [Новинки] Слухи: Планшет Samsung на базе Exynos 1280 замечен в Geekbench / MForum.ru

22.01. [Новинки] Слухи: Неизвестный телефон iQOO получит новый чип Snapdragon SM8365 / MForum.ru

19.01. [Новинки] Анонсы: Представлен первый смартфон новой серии от Vivo – Vivo G2 / MForum.ru

18.01. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S24+ и Galaxy S24 получат 7 лет программной поддержки / MForum.ru

18.01. [Новинки] Анонсы: Флагманский смартфон Galaxy S24 Ultra представлен официально / MForum.ru

17.01. [Новинки] Слухи: Появились подробности о смартфоне Reno 11F 5G / MForum.ru

17.01. [Новинки] Анонсы: Moto G Play (2024) представлен официально / MForum.ru

16.01. [Новинки] Слухи: OnePlus 12R замечен в базе данных NBTC / MForum.ru

16.01. [Новинки] Анонсы: Представлены Redmi Note 13 Pro 4G и Redmi Note 13 4G / MForum.ru

15.01. [Новинки] Анонсы: Представлены смартфоны серии Honor Magic6 со Snapdragon 8 Gen 3, 1 Тб памяти и 180 Мп камерой / MForum.ru

12.01. [Новинки] Анонсы: Poco M6 Pro с Helio G99-Ultra, 64 МП камерой и экраном 120 Гц представлен официально / MForum.ru

11.01. [Новинки] Слухи: Huawei P70 получит чипсет Kirin 9010 / MForum.ru

11.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Honor Magic 6 Lite с процессором Snapdragon 6 Gen 1 и АКБ 5300 мАч / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: