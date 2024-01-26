Автоэлектроника: Вертикаль МТС Авто пополнило МТС АйКар - разработка электроники для автопрома

26.01.2024, MForum.ru

Новая компания КБ ООО МТС АйКар будет заниматься разработкой конструкторской документацией и ПО для производства автоэлектроники, изделия планируется выпускать на заводе в ОЭЗ Технополис Алабушево. Кроме собственной разработки, подразделение займется поиском альтернативных решений и технологий на российском и азиатском рынке.





В качестве партнеров в МТС АйКар видят предприятия отечественного автопрома, которым компания готова предлагать услуги по инжинирингу, прототипированию, созданию технической документации, надзору в сфере разработки и внедрения современных цифровых решений. В частности, компания готова разрабатывать и оформлять документацию НИОКР для выполнения контрактов СПИК (специальный инвестиционный контракт) в рамках ПП 719 по локализации производств.

Компания может проводить исследования и внедрение опытных образцов на собственной установочно-разработческой базе. В перспективе - создание собственного опытного производства и разработка собственной платформы автомобиля.

«Создание собственной научно-опытной площадки в рамках предприятия по производству современных цифровых решений для автомобилей – необходимая и значимая часть реализации стратегии МТС Авто. Разработка и интеграция собственных современных решений позволят в полной мере реализовать задачи по импортозамещению высокотехнологичных разработок, отвечая на ключевые потребности отечественного автопрома и обеспечить его автономию от воздействия внешней конъюнктуры. Сейчас наш завод в Алабушево проходит этап заверения о соответствии требованиям эксплуатации. Мы уже находимся в коммуникации с ведущими автопредприятиями, анализируем их запросы как на производство, так и на разработку и инжиниринг необходимых цифровых решений, которые невозможно было бы реализовать без работы КБ. Мы рассчитываем на привлечение высококлассных экспертов в сфере разработки. Расположении центра в столичном регионе позволит максимально эффективно решить эту задачу», - прокомментировал генеральный директор МТС Авто Денис Смирнов.

В марте 2023 года МТС приобрела 100% ООО «Ди Вай Технолоджис» - компании, занимающейся строительством завода для промышленного производства автомобильной электроники на территории особой экономической зоны Технополис «Москва» (площадка «Алабушево»). На производстве МТС планирует выпускать автокомпоненты в рамках импортозамещения, выпуск продукции систем connectivity и телематики (синергия!), аппаратных решений для безопасности вождения, бортовых информационных и мультимедийных систем с интегрированными сервисами экосистемы МТС и партнеров, а также других систем в рамках развития программы автомобильной электроники.

Размах МТС по освоению смежных с телекомом направлений вызывает уважение. Конечно, пройдет еще немало времени, прежде чем мы сможем увидеть какие-то яркие результаты, но интересно наблюдать, как строится колосс. Рынок автоэлектроники очень сложный, но сейчас есть окно возможностей, связанное с уходом с рынка его западных участников. Китай постарается эти возможности минимизировать, что из этого выйдет, во многом зависит от последовательности внутренней политики в этом вопросе. Но не попробовать, наверное, было бы нерационально.

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теги: МТС экосистема автоэлектроника автопром

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