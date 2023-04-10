Экосистемы операторов сотовой связи

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МТС подарит интернет и связь за рубежом за бронирование отелей

10 апреля 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая экосистема, продолжает интеграцию сервиса бронирования отелей МТС Travel с другими бизнесами Группы МТС. В рамках федеральной рекламной кампании клиенты МТС Travel получат бесплатный интернет и связь в международном роуминге, а также кешбэк до 10% в поездках по России.

Теперь путешественники, оформившие бронирование отеля на МТС Travel, смогут без доплат пользоваться за границей мобильным интернетом, бесплатно принимать входящие вызовы и звонить, расходуя свои стандартные пакеты услуг, как будто не покидали Россию. Клиенты сервиса получат скидку 100% на опцию «Забугорище» при любом бронировании зарубежного отеля.

«С самого начала мы задумывали МТС Travel не просто как сервис бронирования отелей, а как площадку для организации полноценной поездки, и сейчас мы сделали еще один шаг к формированию комплексного продукта для путешественников. Удобный отель и качественная бесплатная связь за границей — незаменимые атрибуты путешествий, которые могут стать более доступными и выгодными благодаря экосистеме МТС», — прокомментировала вице-президент по развитию экосистемы и маркетингу МТС Ольга Зиборова.

Чтобы получить бесплатную опцию «Забугорище», необходимо быть абонентом МТС, иметь пакетный тариф, авторизоваться и забронировать отель на МТС Travel до 31 мая 2023 года. Акция действует при заселении в отель до конца августа 2023 года. SMS о 100%-ной скидке на роуминговую опцию придёт за сутки до заезда и будет действовать весь период проживания, включая день выезда.

На сайте и в мобильном приложении МТС Travel можно забронировать десятки тысяч отелей по России и за рубежом, в том числе в наиболее популярных у путешественников странах — Турции, ОАЭ, Армении, Грузии, Казахстане, Узбекистане и других. Оплатить бронирование, в том числе и зарубежное, можно картами российских банков.

До конца мая 2023 года на МТС Travel также можно получить повышенный кешбэк за бронирование отелей — сервис начислит до 10% от стоимости заказа в поездках по России на счёт МТС Cashback. Потратить баллы кешбэка можно на товары розничной сети МТС, подписку онлайн-кинотеатра KION, билеты на концерты, шоу и в театры в сервисе МТС Live и другие предложения экосистемы МТС и партнеров. Участие в программе лояльности доступно не только для абонентов МТС. Зарегистрироваться в МТС Cashback можно по номеру телефона любого оператора.