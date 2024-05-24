Экосистема: МТС и RDW Computers объявили на ЦИПР-2024 о партнерстве в экосистемном проекте

MForum.ru
24.05.2024,
МТС подписала соглашение о намерениях с RDW Computers о том, что девайсы этого производителя будут включены в линейку продуктовых предложений и станут доступны рынку в рамках концепции Telecom-as-a-service.
Сервис адресован B2B клиентам МТС, обеспечивая им доступ к компьютерной технике, входящей в Единый реестр Минпромторга и фирменные сервисы МТС в рамках ежемесячной подписки. Подписной подход подразумевает сервисное обслуживание и возможность регулярной замены оборудования, тем самым убран барьер в виде необходимости значительных капиталовложений в приобретение вычислительной техники.
Темой в МТС занимается вице-президент Олег Алдошин, со стороны RDW Computers - вице-президент Сергей Акопов.
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теги: экосистема сервисы экосистемы B2B партнерства Telecom-as-a-Service TaaS
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