Телеком: Tele2 нравится работать с госструктурами

21.02.2019, MForum.ru

В Tele2 радуются росту числа госзаказчиков в 2018 году в Московском регионе на 40%. Не удивительно, ведь это позволило нарастить выручку от продажи услуг более, чем на 300%.

Это вам не пытаться "физиков" переманивать из "большой тройки", здесь все "вкуснее".

Тем не менее, если говорить в целом о стране, то речь идет о о выигрыше более, чем в 200 тендерах только за 4q2018. Tele2 также продает некоторые услуги на основе Big Data - выручка от продажи таких услуг в B2B-сегменте выросла за год в 11 раз (от нуля?). В основном это отчеты по геоаналитике для госзаказчиков.

Судя по списку клиентов, несмотря на позитивную динамику, речь пока что идет, скорее, о "крошках со стола" B2G таких операторов, как МТС и Билайн. Абсолютных цифр доходов от сегмента компания не называет, но если кому-то интересно, вот пресс-релиз.

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теги: тренды B2G Tele2 Big Data