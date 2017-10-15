B2B: Tele2 запустил сервис платежей и переводов с мобильного телефона

MForum.ru
15.10.2017,
B2B-абоненты компании Tele2 могут оплачивать парковку и штрафы, покупки в интернете, а также переводить средства на банковские карты и пользоваться партнерскими предложениями.
Услуги "Платежи и переводы" предложены во всех регионах присутствия оператора. Оплачивать услуги можно любым из четырех способов: через сайт market.tele2.ru, SMS, USSD или через сайт организатора сервиса.
Клиентам также предложена услуга: "наличные со счета телефона", что позволяет снять деньги с мобильного счета без банковской карты. PIN для такой операции можно получить в SMS по USSD-запросу.
Одна из привлекательных сторон сервиса - партнерские сервисы.
"Платежи и переводы" доступны всем B2B-клиентам, у кого есть личный баланс для абонентского номера. Для проверки работоспособности сервера, необходимо набрать *104# и нажать клавишу вызова. При необходимости владелец корпоративного счета может установить запрет на денежные переводы и платежи на отдельных или всех номерах.
Пресс-релиз компании - см. в комментарии ниже, под постом.
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[Пресс-релизы] Дата: 13.10.2017
Tele2 запускает услуги мобильной коммерции для В2В-клиентов
Москва – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запускает сервис платежей и переводов с мобильного телефона для корпоративных клиентов. Теперь B2B-абоненты компании могут оплачивать парковку и штрафы, делать интернет-покупки, переводить деньги на банковские карты и пользоваться партнерскими предложениями.
Услуги мобильной коммерции теперь доступны корпоративным клиентам Tele2 во всех регионах присутствия компании. Пользователям сервиса «Платежи и переводы» не нужно тратить время на поиск магазинов и терминалов, стоять в очередях и выпускать дополнительные карты. Для оплаты услуг есть четыре способа: сайт market.tele2.ru, SMS, USSD-команды или сайт организатора сервиса (например, «Госуслуги» при оплате штрафов).
Услуга «Платежи и переводы» позволяет клиентам Tele2 оплачивать парковку и автоштрафы, делать взносы по кредиту, жертвовать деньги на благотворительность, покупать товары в интернет-магазинах. С помощью сервиса можно также перевести деньги на мобильный телефон или банковскую карту, пополнить транспортную карту и сделать покупки в Google Play. Клиентам также доступна услуга «Наличные со счета телефона», позволяющая быстро снимать наличные со своего мобильного счета в банкомате без банковской карты. Для этого достаточно ввести PIN, который клиент получит в SMS по USSD-запросу.
Кроме того, корпоративным клиентам открыты преимущества партнерских сервисов. Абоненты могут подписаться на сервис kioZk и получить доступ к сотням периодических изданий или опробовать интернет-шопинг с fashion-агрегатором Clouty, где представлено около 2,5 млн товаров. У корпоративных пользователей есть возможность оплатить заказ в сети ресторанов быстрого питания Burger King со счета мобильного телефона: для этого достаточно предупредить кассира об оплате с мобильного телефона, отправить USSD-запрос и назвать продавцу код, полученный через SMS.
Сервис доступен корпоративным клиентам, у которых есть личный баланс для каждого абонентского номера. Пользователи оплачивают услуги из своих средств. Чтобы проверить работу сервиса, необходимо набрать *104# и нажать клавишу вызова. Владельцы корпоративного счета могут установить запрет на денежные переводы и платежи с мобильного телефона на отдельных или всех номерах.
Подробная информация о сервисе, способах оплаты товаров и услуг, а также партнерских акциях представлена на сайте Tele2.
Андрей Патока, заместитель генерального директора Tele2 по продукту, маркетингу и развитию федеральных клиентов:
«Tele2 стремится привнести комфорт в повседневную жизнь клиентов, упростить рутинные процессы и предложить инновационные сервисы на стыке телекома и других отраслей. Все эти привилегии должны быть доступны не только частным абонентам, но корпоративным клиентам Tele2. Помимо быстрых и удобных способов платежей и переводов с мобильного телефона, мы также предлагаем корпоративным клиентам интересные акции – например, бесплатный тестовый период для чтения kioZk и скидки на шопинг в Clouty. Все это успешные воплощения стратегии lifestyle enabler – оператора, который упрощает клиенту доступ к обширному миру его увлечений».
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