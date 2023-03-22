Понятия телекома: Как сравнивать операторов между собой или кто сильнее - кит или слон?

22.03.2023, MForum.ru

Этот вопрос в тысячный раз возник в нашем чатике в телеге. Развернуто отвечу также и здесь, поскольку с этим действительно есть "разночтения".

Многие с уверенностью говорят - лучший оператор это "Х" (называется один из четырех наших федеральных операторов, либо виртуал, который "сидит" на сети Tele2). Как относиться к таким заявлениям? В большинстве случаев им можно верить, но важно понимать, что это просто мнение одного из пользователей сотовой связи. Оно может быть полностью справедливым (хотя даже это не обязательно) для того, кто его высказывает. Причем мнение интегрирует ряд показателей, с весами, которые различны для каждого пользователя. Для кого-то первично качество абонентского сервиса в самом широком смысле этого термина, кому-то принципиально покрытие в регионах и в малонаселенных районах, вдоль автотрасс, для других на первом месте связность. И почти для всех важна стоимость услуг. Мало кто любит изменения условий своего тарифа оператором. Все очень индивидуально.

В итоге вполне честное мнение любого абонента НИКАК, то есть ВООБЩЕ НИКАК, не характеризует расстановку в Топ-4 российских федеральных операторов, хотя в редких случаях может с ней совпадать. Но редко. Реже - не совпадает. Между тем, операторов нетрудно расставить в Топ-4. Только для этого нужно полностью забыть о собственном пользовательском опыте, он для этой работы не только не нужен, но и вреден.

Как же сравнивать между собой федеральных операторов, если у вас есть такое желание?

Прежде всего, по выручке от оказания сервисных услуг связи. Это, как правило, публичная информация.

Выручка - самый важный показатель. Компании (бизнесы) создаются для того, чтобы их собственники (акционеры) получали доход от своих инвестиций. Остальные показатели могут использоваться для того, чтобы смотреть за динамикой развития бизнеса компании, чтобы делать прогнозы - будет ли доход и прибыль компании устойчивыми. Здесь важны число абонентов, размер долга, свободный поток денежных средств, соотношение прибыли и дохода, OIBDA, инвестиции в развитие сети, доля конвергентных, экосистемных и B2B абонентов и так далее. Для акционеров важны и дивиденды (платят ли их, их размер), а также изменения курсовой стоимости акций. Причем важны и абсолютные цифры и динамика изменений.

Размер абонентской базы нередко, но не всегда, показывает высокую корреляцию с выручкой и другими важными финансовыми показателями компании. Поэтому чаще всего, говоря о расстановке компаний в Топ-4, опираются на число абонентов. Теперь вы знаете почему, если до сих пор не знали.

Взгляд со стороны абонента мало коррелирует с тем топом, который формируется на основе размеров абонентских баз операторов или выручки. Он также слабо коррелирует с так называемыми драйв-тестами, т.к. они являются усреднением и вообще привязаны к дорогам, автотранспорту и слабо отражают ситуацию с индором. Даже замеры сервисами типа Ookla это также усреднение и тоже мало помогает в сравнении операторов (особенно с учетом некоторых трюков, на которые иные операторы иногда пускаются).

Не устаю повторять, что для любого абонента его личный топ-4 объективно может выглядеть ЛЮБЫМ ОБРАЗОМ, это зависит от региона и даже от конкретных точек в регионе, наиболее актуальных для пользователя, плюс этот топ может меняться со временем или быть разным, например, для таких точек особого интереса, как место жительства, место работы, маршрут движения на работу/с работы, и, скажем, дачи или квартиры родителей.

Восприятия качества услуг, оказываемых операторами может зависеть даже от модели телефона абонента, так что расстановка операторов сугубо индивидуальна.

Тем не менее, размер абонентской базы компании неплохо интегрирует коллективное восприятие ее абонентами. Кроме качества покрытия и услуг текущее число абонентов отражает также и тарифную политику, и общее качество сервиса, и лояльность к бренду и ещё много других показателей. Число абонентов и динамика его изменений наглядно отражает место оператора на рынке глазами абонентов.

Так что все сводится к этим двум показателям в конечном итоге, если мы хотим составить объективный усредненный по всей России рейтинг четырех операторов. Исторически ренкинг, составленный по доходам и ренкинг по размеру абонбазы совпадают, хотя временами они могут давать расхождения.

Сейчас в отношении двух первых мест сомнений нет:

1. МТС

2. МегаФон

Эти две компании существенно оторвались от конкурентов, сформировав внутри "большой четверки" "первый эшелон".

В отношении 3-4 мест такой однозначности нет, но судя по всему, можно предполагать, что по размеру абонентской базы на третьем месте по итогам 2022 года оказалась Tele2, а Вымпелком ушел на 4-е место.

Посмотрим, будет ли это подтверждено также и данными о доходах, или сохранится ситуация, что Вымпелком на 3-м месте, а Tele2 - на 4-м. Впрочем, если такое случится, это будет своего рода индикатором того, что разрыв в размерах абонбаз может продолжить расти. Почему так - вы, уверен, понимаете сами. А если нет, пусть это будет задачкой для размышлений.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: ренкинг операторов Топ-4 федеральных операторов

--