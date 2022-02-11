Банковские карты: МТС Банк отмечает рост оформления виртуальных карт

MForum.ru
11.02.2022,
МТС Банк в 2021 году выпустил более 1,5 млн виртуальных карт, в 4.5 раза больше, чем 2020 году. В компании связывают это с "осознанным потреблением", на деле основные причины - иные. Все больше людей умеют "привязать" свои банковские карты, к сервисам типа Google Pay или ApplePay, а для этого достаточно знать лишь реквизиты карты, а пластик, как таковой не нужен и неудобен. Впрочем и отказаться от него полностью пока что не получится, за границами России бесконтактные и цифровые платежи пока что не так распространены и привыкшие к удобствам россияне сталкиваются с тем, что без пластика невозможно получить те или иные услуги.
Тем не менее, нет сомнений, что популярность виртуальных карт будет постоянно расти, благо это удобно. По крайне мере до тех пор, пока криптовалюты и криптокошельки не потеснят фиатные средства.
Положительную роль в росте выпуска виртуальных карт МТС Банка сыграло то, что клиентам предложили возможность оформления цифровых карт в таких популярных мессенджерах, как WhatsApp и Telegram.
Экология - важная тема и если виртуальные карты - повод о ней задуматься, то почему бы не посмотреть ролик на Youtube
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime , также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко - Телеком новости.
теги: МТС Банк пластиковые карты тренды
Публикации по теме:
08.04. [Новости компаний] Операторские карты: Tele2 сообщает о запуске бонусной кредитной карты Tele2-Tinkoff / MForum.ru
07.11. [Новинки] Платим мобильно: Обзор iPay - мобильного платежного терминала / MForum.ru
25.07. [Новости компаний] NFC / MForum.ru
15.04. [Новости компаний] Пластиковые карты: МТС сообщает о выпуске МБРР пластиковых карт под брендом оператора / MForum.ru
06.08. [Общество] Гид покупателя: приобретаем технику за рубежом через интернет. Часть 1: Что, где и как? / MForum.ru
11.02. [Новинки] Анонсы: Realme C35 на UniSoC T616 представлен официально / MForum.ru
10.02. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab S8, S8+ и S8 Utlra представлены официально / MForum.ru
10.02. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S22 Ultra – топовый смартфон с S Pen / MForum.ru
10.02. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S22 и S22+ представлены официально / MForum.ru
09.02. [Новинки] Анонсы: Infinix Zero 5G представлен официально / MForum.ru
09.02. [Новинки] Анонсы: Huawei P50 Pro, фотофлагман на Harmony OS, появился в России / MForum.ru
09.02. [Новинки] Анонсы: В России начались продажи Huawei P50 Pocket Premium Edition / MForum.ru
08.02. [Новинки] Слухи: Появились новые подробности о планшете Vivo / MForum.ru
08.02. [Новинки] Анонсы: Honor 60 SE со знакомым дизайном камеры представлен официально / MForum.ru
08.02. [Новинки] Анонсы: Tecno Pop 5S представлен официально / MForum.ru
07.02. [Новинки] Анонсы: BLU G51 представлен официально / MForum.ru
07.02. [Новинки] Анонсы: Moto G Stylus (2022) представлен официально / MForum.ru
04.02. [Новинки] Слухи: Рендеры Nokia G21 появились в сети / MForum.ru
04.02. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Vivo T1 5G / MForum.ru
04.02. [Новинки] Анонсы: Начались продажи смартфона BQ 6061L SLIM / MForum.ru
03.02. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A53 5G получит в комплекте зарядное устройство 25 Вт / MForum.ru
03.02. [Новинки] Слухи: Nokia G21 замечен в Geekbench / MForum.ru
02.02. [Новинки] Слухи: OnePlus работает над Nord CE 2 Lite 5G / MForum.ru
01.02. [Новинки] Анонсы: Представлен TCL 305 с Helio A22 и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
01.02. [Новинки] Анонсы: Tecno Spark 8C представлен официально / MForum.ru