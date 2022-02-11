Банковские карты: МТС Банк отмечает рост оформления виртуальных карт

11.02.2022, MForum.ru

МТС Банк в 2021 году выпустил более 1,5 млн виртуальных карт, в 4.5 раза больше, чем 2020 году. В компании связывают это с "осознанным потреблением", на деле основные причины - иные. Все больше людей умеют "привязать" свои банковские карты, к сервисам типа Google Pay или ApplePay, а для этого достаточно знать лишь реквизиты карты, а пластик, как таковой не нужен и неудобен. Впрочем и отказаться от него полностью пока что не получится, за границами России бесконтактные и цифровые платежи пока что не так распространены и привыкшие к удобствам россияне сталкиваются с тем, что без пластика невозможно получить те или иные услуги.

Тем не менее, нет сомнений, что популярность виртуальных карт будет постоянно расти, благо это удобно. По крайне мере до тех пор, пока криптовалюты и криптокошельки не потеснят фиатные средства.

Положительную роль в росте выпуска виртуальных карт МТС Банка сыграло то, что клиентам предложили возможность оформления цифровых карт в таких популярных мессенджерах, как WhatsApp и Telegram.

Экология - важная тема и если виртуальные карты - повод о ней задуматься, то почему бы не посмотреть ролик на Youtube

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теги: МТС Банк пластиковые карты тренды