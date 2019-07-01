Телеком: Билайн предлагает скидку в обмен на сданный телефон

01.07.2019, MForum.ru

Билайн предлагает менять в своих салонах устаревшие или вовсе пришедшие в негодность мобильные устройства на новые, предоставляя за сдаваемый телефон скидку. Такую схему принято называть трейд-ин (от английского trade-in). Скидка зависит от выбранной модели аппарата. Предложение действительно по всей России, кроме Крыма.

Скидка может составлять до 10 тыс. рублей. Сдавать можно смартфоны, планшеты, телефоны, модемы - в любом состоянии, включая разбиты и нерабочие, с небольшие дефектами или "утопленники".

Если сдается устройство в хорошем состоянии, например, с небольшими потертостями, царапинами корпуса или экрана, то в рамках программы трейд-ин можно получить две скидки. Одна будет равна так называемой выкупной стоимости сдаваемого оборудования, другая - безусловная скидка на покупку нового смартфона - до 10 тысяч рублей, при условии, что данная модель участвует в акции. Скажем, средняя выкупная цена модели iPhone XS Max составляет порядка 40 тыс. рублей. То есть если сдавать такую модель, приобретая взамен новый смартфон, суммарная скидка может достичь 50 тыс. руб.

Акция проходит с 27 июня 2019 года до конца июля, по 31 июля 2019 года включительно. Поинтересуйтесь, доступна ли услуга trade-in в выбранном вами салоне (понадобится паспорт). Предложение действительно только для физлиц.

Почитать об акции подробнее можно здесь: moskva.beeline.ru

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Пресс-релиз

Билайн предлагает дополнительную скидку за trade in

1 июля 2019 года, Москва – Билайн предлагает обменять устаревшие или пришедшие в негодность мобильные устройства на новые смартфоны со скидкой, которая зависит от выбранной модели в рамках программы Trade in (трейд-ин). Новое предложение доступно для посетителей собственных магазинов Билайн по всей России, предоставляющих услуги Trade in, кроме Республики Крым и Севастополя.

Клиенты Билайн могут обменять старые мобильные устройства на новые на выгодных условиях: получить безусловную скидку на приобретение нового смартфона до 10 000 рублей. Сдать можно смартфоны, планшеты, телефоны и модемы любого производителя и в любом состоянии – разбитые и нерабочие, с небольшими дефектами или после соприкосновения с водой. Скидка зависит от модели покупаемого акционного смартфона.

В рамках Trade in принимаются также и устройства в хорошем состоянии с незначительными дефектами – потертости, царапины корпуса или небольшие повреждения экрана. В этом случае клиенты могут получить две скидки на покупку нового смартфона: равную выкупной стоимости сдаваемого оборудования и дополнительную безусловную скидку до 10 000 на новый смартфон, участвующий в акции. Например, средняя выкупная стоимость модели iPhone XS Max составляет порядка 40 000 рублей. Таким образом, совокупная скидка по акции при покупке нового смартфон может составить до 50 000 рублей.

Акция проходит в период с 27 июня 2019 по 31 июля 2019 года в собственных магазинах Билайн, где доступна услуга Trade in. Обязательным условием участия в программе Trade in является наличие при себе паспорта РФ. Предложение доступно только для физических лиц.

Более подробная информация об акции, ее условиях и географии проведения доступна на moskva.beeline.ru

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