Телеком: Билайн предлагает скидку в обмен на сданный телефон

MForum.ru

Телеком: Билайн предлагает скидку в обмен на сданный телефон

01.07.2019, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Билайн предлагает менять в своих салонах устаревшие или вовсе пришедшие в негодность мобильные устройства на новые, предоставляя за сдаваемый телефон скидку. Такую схему принято называть трейд-ин (от английского trade-in). Скидка зависит от выбранной модели аппарата. Предложение действительно по всей России, кроме Крыма.

Скидка может составлять до 10 тыс. рублей. Сдавать можно смартфоны, планшеты, телефоны, модемы - в любом состоянии, включая разбиты и нерабочие, с небольшие дефектами или "утопленники".

Если сдается устройство в хорошем состоянии, например, с небольшими потертостями, царапинами корпуса или экрана, то в рамках программы трейд-ин можно получить две скидки. Одна будет равна так называемой выкупной стоимости сдаваемого оборудования, другая - безусловная скидка на покупку нового смартфона - до 10 тысяч рублей, при условии, что данная модель участвует в акции. Скажем, средняя выкупная цена модели iPhone XS Max составляет порядка 40 тыс. рублей. То есть если сдавать такую модель, приобретая взамен новый смартфон, суммарная скидка может достичь 50 тыс. руб.

Акция проходит с 27 июня 2019 года до конца июля, по 31 июля 2019 года включительно. Поинтересуйтесь, доступна ли услуга trade-in в выбранном вами салоне (понадобится паспорт). Предложение действительно только для физлиц.

Почитать об акции подробнее можно здесь: moskva.beeline.ru

----

Пресс-релиз

Билайн предлагает дополнительную скидку за trade in

1 июля 2019 года, Москва – Билайн предлагает обменять устаревшие или пришедшие в негодность мобильные устройства на новые смартфоны со скидкой, которая зависит от выбранной модели в рамках программы Trade in (трейд-ин). Новое предложение доступно для посетителей собственных магазинов Билайн по всей России, предоставляющих услуги Trade in, кроме Республики Крым и Севастополя.

Клиенты Билайн могут обменять старые мобильные устройства на новые на выгодных условиях: получить безусловную скидку на приобретение нового смартфона до 10 000 рублей. Сдать можно смартфоны, планшеты, телефоны и модемы любого производителя и в любом состоянии – разбитые и нерабочие, с небольшими дефектами или после соприкосновения с водой. Скидка зависит от модели покупаемого акционного смартфона.

В рамках Trade in принимаются также и устройства в хорошем состоянии с незначительными дефектами – потертости, царапины корпуса или небольшие повреждения экрана. В этом случае клиенты могут получить две скидки на покупку нового смартфона: равную выкупной стоимости сдаваемого оборудования и дополнительную безусловную скидку до 10 000 на новый смартфон, участвующий в акции. Например, средняя выкупная стоимость модели iPhone XS Max составляет порядка 40 000 рублей. Таким образом, совокупная скидка по акции при покупке нового смартфон может составить до 50 000 рублей.

Акция проходит в период с 27 июня 2019 по 31 июля 2019 года в собственных магазинах Билайн, где доступна услуга Trade in. Обязательным условием участия в программе Trade in является наличие при себе паспорта РФ. Предложение доступно только для физических лиц.

Более подробная информация об акции, ее условиях и географии проведения доступна на moskva.beeline.ru

+

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62

теги: телеком Билайн Вымпелком трейдин трейд-ин trade-in

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

17.04. [Новости компаний] Телеком: Итоги розничных продаж ВымпелКом в 1q2019 - растет спрос на умные устройства / MForum.ru

08.06. [Новости компаний]  Акции: Грузите старые смартфоны бочками. Билайн расширяет программу Trade-in / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 4 ms, lookup=0 ms, find=4 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 10:38 vadim999 Тема: Какой роутер выбрать от МТС?
Добрый день. Вопрос такой. какой мобильный роутер выбрать от МТС?
Вчера 22:04 Pomqwert Тема: Nokia Asha 200
Помогите разблокировать телефон нокиа200 забыл защитный код. Помогите разблокировать по имейлу1) 354556059171200 2) 354556059171218
28.06.2019 17:52 daryademyahina Тема: Vertex Click – плюсы и минусы
Смарт неплохой, симпатичный и недорогой, приятный золотой цвет. Экран большой и яркий, смотреть кино и видео нормально, для общения вообще супер что по сотовому, что в мессенджерах. Памяти конечно ...
28.06.2019 17:47 daryademyahina Тема: Чем хорош Vertex Impress Disco??
Покупали для дочери подростка. Дешевле 5 тысяч ничего лучше не нашли, чтоб было столько плюсов: достойный внешний вид, экран большой с хорошим разрешением, быстрая ОС, 4G интернет. Дочь сразу ...
28.06.2019 17:44 inamazitova Тема: Чем хорош Vertex Impress Zeon? Напиши плиз, кто пользовался
Очень качественный смартфон. Купила из-за большого экрана, а в нем еще много других функций. Понравилась быстрая загрузка всех приложений, заряда батареи хватает на 2 дня. Приятно смотреть кино и ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Philips Xenium 9@9z

Samsung GT-S5610

Samsung SM-G900 Galaxy S5

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung GT-S5230

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Samsung GT-S5830

Nokia 1280

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Nokia X2

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S5260 Star II

Nokia 6233

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Nokia X2-02

Samsung GT-C3110

Samsung GT-I9100 Galaxy S II 4G

Samsung GT-E1272

Samsung GT-B5722

Nokia 6300

Samsung GT-C3300K Champ

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung SGH-X210

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Nokia 515

Nokia 6303i classic

Nokia E71

Nokia 1202

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 8910i

Nokia 3310

Samsung GT-E2232

Samsung GT-C3312 Champ Deluxe Duos

Samsung SGH-X480

Nokia N95

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia 6230i

Nokia N8

Nokia 8810

Ericsson A1018S

Новые описания

Новости

01.07. [Новинки] Слухи: Ulefone Note 7P – бюджетный смартфон с тройной тыловой камерой / MForum.ru

28.06. [Новинки] Слухи: Lenovo раскрывает подробности о Z6 / MForum.ru

28.06. [ПО] Анонсы: Huawei раскрыла планы обновления до Android Q / MForum.ru

27.06. [Новинки] Анонсы: LG W10, W30, W30 Pro - линейка LG для рынка Индии / MForum.ru

26.06. [Новинки] Слухи: Появились новые подробности о Samsung Galaxy A90 и Galaxy A90 5G / MForum.ru

26.06. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Vivo IQOO Neo / MForum.ru

25.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Huawei Mate 30 Lite / MForum.ru

25.06. [Новинки] Слухи: Honor 9X оснастят Kirin 810 / MForum.ru

23.06. [Новинки] Анонсы: Huawei MediaPad M6 представлен официально / MForum.ru

23.06. [Новинки] Это интересно: Xiaomi отказалась от Mi Max и Mi Note / MForum.ru

21.06. [Новинки] Это интересно: Xiaomi использует наработки Meitu под суббрендом CC / MForum.ru

21.06. [Новинки] Слухи: Vivo собирается внедрить зарядку 120W / MForum.ru

19.06. [Новинки] Слухи: Huawei Nova 5 Pro замен на реальных фото / MForum.ru

19.06. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy Note 10 выйдет 7 августа / MForum.ru

19.06. [Новинки] Слухи: Lenovo Z6 (L78121) со Snapdragon 730 замечен в Geekbench / MForum.ru

19.06. [Новинки] Слухи: Realme 4 Pro засветился на видео / MForum.ru

18.06. [Новинки] Анонсы: Объявлена российская цена Xiaomi Mi 9T / MForum.ru

18.06. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Band 4 появится в России 9 июля / MForum.ru

17.06. [Новинки] Слухи: Возможные спецификации Honor 9X Pro попали в сеть / MForum.ru

17.06. [ПО] Это интересно: Huawei признала свою вину в показе рекламы / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: