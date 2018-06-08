Акции: Грузите старые смартфоны бочками. Билайн расширяет программу Trade-in

MForum.ru

Акции: Грузите старые смартфоны бочками. Билайн расширяет программу Trade-in

08.06.2018, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Компания ВымпелКом расширяет действие акции Trade-in (трейд ин) - теперь она доступна более, чем в 2400 салонах в 564 городах России. Напомним, что Trade-in позволяет получить скидку на приобретение нового аппарата в размере части стоимости старого, который компания готова принять у покупателя. Акция запущена в декабре 2017 года, под ее действие попали смартфоны Apple (от iPhone 5 включительно) и некоторые модели Samsung.

Билайн

Кроме скидки, зависящей от сдаваемого аппарата, "Билайн" также предоставляет каждому участнику акции дополнительную скидку в 5 тысяч рублей на покупку iPhone 8/8 Plus или iPhone X. А при покупке Samsung Galaxy S9/S9 Plus дополнительная скидка достигает 10 000 руб.

Юрий Смагаринский, вице-президент по продажам и развитию дистрибуции ПАО «ВымпелКом»: «Собственная сеть офисов продаж «Билайн» стремительно расширяется и становится ближе и доступней потребителям. Запуск программы Trade-in по всей сети продаж дает еще больше возможностей для наших клиентов приобрести новинки ведущих мировых производителей смартфонов на самых выгодных условиях».

Согласно статистике, клиенты салонов «Билайн» чаще всего сдавали смартфоны Apple iPhone 5S (30%), Apple iPhone 6 (25%) и Apple iPhone 6s (23%), а приобретали Apple iPhone 8 (35%)/8 Plus (25%) и Apple iPhone Х (17%). При этом 71% всех сделок по акции совершен в Москве. Помимо столицы в ТОП-3 городов-участников входят Оренбург и Лобня.

+

Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный телекому и ИТ

+ +

© MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

31.05. [Новинки]  Итоги недели: Все самое интересное с 24 по 30 мая 2010 года / MForum.ru

28.05. [Новости компаний] Розница: МТС цивилизует рынок продаж телефонов - в России появляется возможность покупать телефоны на условиях trade-in / MForum.ru

09.03. [Новости компаний]  Дайджест: Ключевые события рынка инфокоммуникаций со 2 по 6 марта 2009 года / MForum.ru

06.03. [Новости компаний]  Дайджест: Аналитики отмечают близкое к краху падение на рынке розничных продаж сотовых телефонов. Что еще случилось в телекоме и IT 6 марта 2009 года / MForum.ru

05.06. [Дилеры, дистрибьюторы]  Услуги: «Цифроград» будет выкупать старые телефоны / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 15:26 ABloud Тема: RFID - все о технологии (06.04.2018) (Страницы: 1 2)
30 мая в Москве прошел также TAdviser SummIT, в работе которого принимала участие компания "РСТ-Инвент", входящая в ГКС. Компания представила на своем стенде систему RST-Event на базе технологии ...
Вчера 15:06 MedForce Тема: Кто где в 5G. Обновляемая публикация (31.12.2018)
А вот что интересно: первой анонсировала смартфон с поддержкой протокола 5g компания ЗТЕ. На MWC2018, если не ошибаюсь. И хорошо, что вся эта история с санкциями закончилась. Потому что это реальное ...
06.06.2018 16:05 MedForce Тема: Помогите выбрать телефон для жены (Страницы: 1 2)
Я вас огорчу, но это не оригинал, а реплика. То есть подделка. И это либо вашего мужа обманули, либо... Ну и прямо скажем - 12 мегапикселей это очень так себе камера. За примерно те же деньги можно ...
06.06.2018 16:00 MedForce Тема: Американцы разрешат китайской ZTE работать и дальше. Но не бесплатно (28.05.2018)
Ну, свою операционку создать это не так и просто. Китай в целом и ЗТЕ в частности уже совершали такие попытки. Пока особого успеха их разработки не имели. Другое дело, что не было насущной ...
05.06.2018 02:04 kilianes Тема: Смартфон для работы в интернете
Ребята, а кто нибудь в технике шарит? Просто давно хочу подобрать идеальный смартфон с хорошей производительностью и хорошим экраном. Может кто из владельцев есть на форуме? Проверьте как работает ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Philips Xenium 9@9z

Samsung GT-S5610

Samsung SM-G900 Galaxy S5

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung GT-S5230

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Samsung GT-S5830

Nokia 1280

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Nokia X2

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S5260 Star II

Nokia 6233

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Nokia X2-02

Samsung GT-C3110

Samsung GT-I9100 Galaxy S II 4G

Samsung GT-E1272

Samsung GT-B5722

Nokia 6300

Samsung GT-C3300K Champ

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung SGH-X210

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Nokia 515

Nokia 6303i classic

Nokia E71

Nokia 1202

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 8910i

Nokia 3310

Samsung GT-E2232

Samsung GT-C3312 Champ Deluxe Duos

Samsung SGH-X480

Nokia N95

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia 6230i

Nokia N8

Nokia 8810

Ericsson A1018S

Новые описания

Новости

08.06. [Новинки] Анонсы: Середнячки Samsung Galaxy J3 (2018) и J7 (2018) представлены официально / MForum.ru

08.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Motorola One Power / MForum.ru

07.06. [Новинки]  Слухи: Стали известны все спецификации Sony Xperia XZ3 / MForum.ru

07.06. [Новинки] Анонсы: Honor Play – игровой смартфон с классическим дизайном / MForum.ru

07.06. [Новинки] Анонсы: Honor 9i с 4 Гб ОЗУ и Kirin 659 оценен в 1399 юаней / MForum.ru

06.06. [Новинки] Анонсы: Lenovo Watch X измерят кровяное давление, сердечный ритм и другие показатели / MForum.ru

06.06. [Новинки]  Анонсы: Honor 7A в России оценен в 7490 рублей / MForum.ru

06.06. [Новинки] Анонсы: Lenovo Z5 с 6 Гб ОЗУ оценен в 1299 юаней / MForum.ru

05.06. [Технологии] Компоненты: Qualcomm Snapdragon 850 ориентирован на компьютеры / MForum.ru

05.06. [Новинки] Анонсы: Представлены Lenovo K5 Note и Lenovo A5 / MForum.ru

05.06. [Новинки] Анонсы: ASUS ROG Phone – мощный игровой смартфон / MForum.ru

05.06. [Новинки]  Анонсы: Nokia 8110 4G появился в продаже / MForum.ru

04.06. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy Note 9 представят 9 августа / MForum.ru

04.06. [Новинки] Слухи: Игровой смартфон ASUS ROG замечен на рендерах / MForum.ru

04.06. [Новинки] Слухи: Появились подробности об Oppo Find X / MForum.ru

01.06. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Band 3 – смарт-браслет с OLED-дисплеем / MForum.ru

01.06. [Новинки]  Анонсы: Xiaomi Mi 8 SE – облегченный флагман / MForum.ru

31.05. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi 8 сочетает Snapdragon 845 и высокоэффективную сдвоенную камеру / MForum.ru

31.05. [Новинки] Анонсы: LG V35 ThinQ – теперь официально / MForum.ru

31.05. [Новинки] Анонсы: Представлены Nokia 5.1, Nokia 3.1 и Nokia 2.1 / MForum.ru

© 2003-2012, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: