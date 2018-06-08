Акции: Грузите старые смартфоны бочками. Билайн расширяет программу Trade-in

MForum.ru
08.06.2018,
Компания ВымпелКом расширяет действие акции Trade-in (трейд ин) - теперь она доступна более, чем в 2400 салонах в 564 городах России. Напомним, что Trade-in позволяет получить скидку на приобретение нового аппарата в размере части стоимости старого, который компания готова принять у покупателя. Акция запущена в декабре 2017 года, под ее действие попали смартфоны Apple (от iPhone 5 включительно) и некоторые модели Samsung.
Кроме скидки, зависящей от сдаваемого аппарата, "Билайн" также предоставляет каждому участнику акции дополнительную скидку в 5 тысяч рублей на покупку iPhone 8/8 Plus или iPhone X. А при покупке Samsung Galaxy S9/S9 Plus дополнительная скидка достигает 10 000 руб.
Юрий Смагаринский, вице-президент по продажам и развитию дистрибуции ПАО «ВымпелКом»: «Собственная сеть офисов продаж «Билайн» стремительно расширяется и становится ближе и доступней потребителям. Запуск программы Trade-in по всей сети продаж дает еще больше возможностей для наших клиентов приобрести новинки ведущих мировых производителей смартфонов на самых выгодных условиях».
Согласно статистике, клиенты салонов «Билайн» чаще всего сдавали смартфоны Apple iPhone 5S (30%), Apple iPhone 6 (25%) и Apple iPhone 6s (23%), а приобретали Apple iPhone 8 (35%)/8 Plus (25%) и Apple iPhone Х (17%). При этом 71% всех сделок по акции совершен в Москве. Помимо столицы в ТОП-3 городов-участников входят Оренбург и Лобня.
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