Рынок смартфонов: Xiaomi показала рост выручки в 1q2020 и говорит о восстановлении рынка после пандемии

21.05.2020, MForum.ru

Рост замедлился, но речь по-прежнему о росте объема продаж год к году, на 13,6% до 49,7 млрд юаней ($7 млрд) по итогам 1 квартала (с карантином!). Кроме того, компания смогла поднять среднюю цену продажи (с 968,3 до 1038,0 юаней) за счет успешного расширения модельного ряда смартфонов с поддержкой 5G в премиальном сегменте и активного продвижения в Европе. В 2020 году компания намерена выпустить не менее 10 смартфонов с поддержкой 5G.

Компания также заявила о росте валовой прибыли на 44,9% до 7,56 млрд юаней и скорректированной чистой прибыли на 10,6% до 10,3 млрд юаней.

Доходы от реализации смартфонов выросли на 12.3% до 30,3 млрд юаней ($4,3 млрд). Компания сообщает о продаже 29,2 млн смартфонов (+1,3 млн к прошлогоднему показателю). В частности было продано более 1 млн Mi 10 за два месяца после его запуска в феврале.

Доходы от реализации других видов продукции росли медленнее, рост составил 7.8% при объеме до 12 млрд юаней. И если отгрузки носимых устройств и маршрутизаторов росли, то продажи смарт ТВ и ноутбуков снизились, что в компании связывают с влиянием пандемии.

Компания нарастила расходы на НИОКР на 13,7% до 1.7 млрд юаней ($$239 млн). Также были значительно увеличены расходы на продажи и маркетинг, на 42,3% до 1,8 млрд юаней, что в Xiaomi объясняют желанием продвигать новые модели 5G и повышать узнаваемость бренда.

Интересно, что структура доходов компании заметно изменилась из-за вспышки ковида-2019. Впервые доходы от продаж на внешнем рынке достигли 50% от объема продаж Xiaomi. Впрочем, и в материковом Китае производство уже практически восстановилось, а спрос на смартфоны быстро восстанавливается. Компания отмечает, что тот же тренд на восстановление замечает в Индии, но если в Китае восстановление проходило в марте, то в Индии - в мае. Аналогично и в Европе - здесь число активаций смартфонов в третью неделю мая достигло 90% средненедельного значения в январе.

Источник: telecompaper.com

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теги: чипсеты пятое поколение 5G MediaTek