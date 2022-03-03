Итоги квартала: МТС отчиталась за 4q2021 и за весь 2021 год. Красивые цифры из прошлого

03.03.2022, MForum.ru

Сегодня МТС представила ударные результаты 4q2021 и 2021 года. Еще в середине февраля это было бы великолепными достижениями, которые привлекли бы всеобщее внимание. Сейчас эти же цифры и весь успех воспринимаются как цифры из учебника истории, слишком многое нас от них теперь отделяет.

Тем не менее, давайте посмотрим на цифры внимательно:

🎈 Консолидированная выручка выросла на 8% до 534,4 млрд руб, вклад в этот результат дал и рост телеком-направления, но росли все вертикали. В 4q2021 выручка достигла 143,7 млрд (+7.5%);

🎈 Скорректированная OIBDA (без учета убытков от обесценивания внеоборотных активов на сумму 808 млн руб или 2,088 млрд руб соответственно) составляет за 4q2021 - 55,5 млрд руб (+5,7%) и 229.4 млрд руб (+6.6%)

🎈 Чистая прибыль группы в 2021 году выросла до 63,5 млрд руб (+3.4%), а за 4q2021 - до 13,6 млрд руб (+3.9%).

Что еще важно?

Более 50% прироста годовой выручки Группы дали нетелекоммуникационные направления бизнеса. Ставка на возможность получения своей доли пирога на чужом поле вполне подтверждается, в частности, получилось отщипнуть не слабую долю доходов финтеха.

Смотрим цифры:

🎈 В России годовая выручка за 2021 год выросла на 7,9% до 521 млрд руб. Выручка от услуг связи в России за год выросла на 5,1% до 416,5 млрд руб. Выручка от финтех направления увеличилась за год на 38% до 48,4 млрд рублей (потреб.кредитование и банковское обслуживание).

🎈 Выручка розницы МТС за год выросла на 9% до 86,4 млрд руб.

🎈 Количество абонентов в России увеличилась за год на 2,5% до 80,4 млн; количество экосистемных клиентов МТС выросло на 40% в год до 8,8 млн.

🎈 Капитальные затраты Группы в 2021 году составили 111 млрд руб, из которых на Россию пришлись грандиозные 109 млрд руб. В результате программы по модернизации сетей на 30% увеличилось количество базовых станций 4G в России, только за 4q2021 запущено 10 775 базовых станций (8990 LTE), а всего за год 23 320 базовых станций, включая 26 364 баз LTE. на 30% выросли скорости в сетях LTE в Москве.

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