Итоги квартала: МТС отчиталась за 1q2023. Ожидаемо неплохо

MForum.ru

Итоги квартала: МТС отчиталась за 1q2023. Ожидаемо неплохо

20.05.2023, MForum.ru

Прежде всего - сводная таблица.

 

 

Выручка от услуг связи выросла, но на 3.6%, при том, что тарифы уже не раз корректировались с 1q2022.

Просели продажи телефонов, но это - общемировой тренд, результаты МТС не уникальны, а лишь подтверждают его.

Очень хорошо показал себя бизнес-сегмент. Здесь и рост выручки от услуг связи на 9,7%, и взлет ракетой доходов от рекламы - на 39,3% и, что еще важнее - до 7,3 млрд рублей, что уже не назовешь «низкой базой». Вполне ощутимый поток доходов.

Облачные услуги радуют практически всех, кто занялся бизнесом в этом сегменте, МТС показывает рост 40.5% почти до 3 млрд рублей.

Сокращение числа салонов пока что невелико, всего 6.6%, но в абсолюте это более 360 салонов. Отличная возможность снизить издержки, раз уж продажи гаджетов сейчас у всех сникли.

В итоге при росте OIBDA до 57,2 млрд руб (+4.2%) наблюдаем всплеск чистой прибыли на 316%, до 12,6 млрд. Налоговики будут рады.

Не хватает строчки про капитальные затраты, они сократились до 17,4 млрд за квартал, но мы все знаем ситуацию с оборудованием…

презентация МТС, послайдово, с моими комментариями

пресс-релиз МТС, .pdf

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теги: МТС итоги квартала большая четверка большая тройка

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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