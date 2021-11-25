Итоги квартала: МегаФон отчитался за 3q2021 ростом выручки и числа абонентов

25.11.2021, MForum.ru

МегаФон отчитался за 3q2021. Пройдемся по представленным результатам.

Финансовые показатели

Можно обратить внимание на рост выручки на 6,2% до 91,844 млрд руб, рост показала и сервисная выручка - на 4,6% до 81,69 млрд руб. В МегаФон объясняют рост этого показателя в основном ростом выручки от передачи данных с одновременным ростом на 6.9% количества пользователей мобильной передачей данных, а также ростом выручки от контент-услуг, в том числе группы START, а также аналитических сервисов с использованием больших данных и ИКТ-проектов. Еще один позитивный фактор - рост выручки от международного роуминга в связи с частичным открытием границ после смягчения так называемых "антипандемийных" мер.

Неплохие результаты показала также продажа оборудования и аксессуаров - на 20,3% до 10,154 млрд руб. - неплохой привесок к сервисной выручке. Оператор отмечает рост активности покупателей по сравнению с 2020 годом. Особый спрос отмечен в сегменте смартфонов высоких ценовых категорий.

Некоторое снижение, однако демонстрируют показатели прибыльности - OIBDA незначительно снизилась до 39,35 млрд руб (-1,3%), рентабельность OIBDA - до 42,8% (-3.3 п.п.). Основные факторы, влияющие на рентабельность, - увеличение затрат на рекламу после сокращения в период пандемии, а также на персонал и аренду в связи с восстановлением работы салонов связи и возвращением сотрудников в офисы.

Отрадно наблюдать, что МегаФон продолжает снижать размер чистого долга, на очередные 15,6 млрд руб до 286,3 млрд руб. Это снижает расходы на обслуживание долга. Компания заявила чистую прибыль - 13 519 млрд руб (+3.3%).

Развитие сети

В 3q2021 по данным компании общее количество ее базовых станций превысило 202,1 тысяч, таким образом МегаФон в 2021 году стабильно строит в среднем по 2,93 тысяч базовых станций в квартал. Инвестиции в сеть остаются стабильными - по 10+ млрд в квартал, но невысокими. Хотелось бы, конечно, видеть этот показатель более высоким, ведь конкуренты - не спят. МТС, например, за 3q2021 запустила 6478 базовых станций LTE. Можно, конечно, ссылаться на то, что у МегаФон и частотный пул посимпатичнее, и сеть долго строилась опережающими темпами, но важно не залежаться на лаврах. Конкурентное преимущество зарабатывается трудно, а утратить его можно быстро.

Абонентская база МегаФон

Абонентская база МегаФон выросла по данным компании на 5,9% год к году и насчитывает 74,2 млн, при этом компания перешла на новую методику учета, что затрудняет сравнения. Из пресс-релиза следует, что новая методика ужесточила требования к проверке активности абонентов, что "позволяет более эффективно использовать номерную емкость", то есть быстрее объявлять номер неиспользуемым и передавать его в пул номеров "к продаже".

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пресс-релиз МегаФон на MForum

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теги: телеком итоги квартала МегаФон 3q2021

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