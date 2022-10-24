EGS: Стратегия МТС получила премию ESG Excellence Award 2022

MForum.ru
24.10.2022,
МТС получил гран-при в номинации «Организация с лучшей социальной политикой» премии «ESG Excellence Award 2022». Так жюри оценило вклад МТС в устойчивое развитие территории присутствия Группы МТС.
EGS - часто на слуху, но многие ли знаю, что именно делает МТС в рамках этой стратегии?
«Вся экосистема МТС по своей сути имеет высокую социальную значимость: технологии и качественная связь обеспечивают доступ к жизненно важным услугам здравоохранения, а также предоставляют широкие возможности для получения образования и государственных сервисов. Компания реализует в регионах страны долгосрочные социальные программы, направленные на достижение устойчивых положительных изменений в обществе запускает просветительские, волонтерские активности, расширяет цифровые образовательные проекты для широкой аудитории, в том числе, на постоянной основе реализует внутрикорпоративные социальные проекты для сотрудников Группы компаний и членов их семей», рассказала руководитель Центра социальных и благотворительных программ МТС Ольга Юркова.
Отчет об устойчивом развитии Группы МТС за 2021 год доступен на официальном сайте компании по ссылке.
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теги: МТС EGS
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