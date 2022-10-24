EGS: Стратегия МТС получила премию ESG Excellence Award 2022

24.10.2022, MForum.ru

МТС получил гран-при в номинации «Организация с лучшей социальной политикой» премии «ESG Excellence Award 2022». Так жюри оценило вклад МТС в устойчивое развитие территории присутствия Группы МТС.

EGS - часто на слуху, но многие ли знаю, что именно делает МТС в рамках этой стратегии?

первое и основное - обеспечивается покрытие 97% населения страны, более, чем в 80 регионах страны развернута крупнейшая в России сеть NB-IoT, в 42 регионах МТС - это один из ключевых партнеров по развитию цифровой экономики;

МТС реализует более 100 проектов, программ и отдельных инициатив по 4-м ключевым направлениям: «Забота об окружающей среде», «Развитие цифрового общества», «Обеспечение инклюзивной среды» и «Ответственное управление бизнесом»;

реализует более 500 благотворительных, инклюзивных и социальных проектов. Ежегодно в них принимают участие порядка 20 млн человек, включая более 7.5 тысяч волонтеров.

коллектив компании, как сейчас принято, сбалансирован по полу и возрасту, стабильности состава можно позавидовать. Компания стремится способствовать развитию сотрудников, в том числе, предоставляя возможности для профессионального роста. По итогам 2021 года уровень удовлетворенности персонала в Группе МТС составляет 88,7%, уровень вовлеченности - 92%, в Корпоративном университете МТС обучаются 96%, кроме того, сотрудники Группы получают соцпакет.

«Вся экосистема МТС по своей сути имеет высокую социальную значимость: технологии и качественная связь обеспечивают доступ к жизненно важным услугам здравоохранения, а также предоставляют широкие возможности для получения образования и государственных сервисов. Компания реализует в регионах страны долгосрочные социальные программы, направленные на достижение устойчивых положительных изменений в обществе запускает просветительские, волонтерские активности, расширяет цифровые образовательные проекты для широкой аудитории, в том числе, на постоянной основе реализует внутрикорпоративные социальные проекты для сотрудников Группы компаний и членов их семей», рассказала руководитель Центра социальных и благотворительных программ МТС Ольга Юркова.

пресс-релиз МТС

Отчет об устойчивом развитии Группы МТС за 2021 год доступен на официальном сайте компании по ссылке.

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теги: МТС EGS