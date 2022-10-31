EGS: МТС отметили номинациями в экосистемном проекте "Зеленый и здоровый офис 2022"

MForum.ru
31.10.2022,
В МТС действует несколько EGS проектов, одним из которых является "Лаборатория жизненного цикла". В рамках этой инициативы идет, в частности, озеленение офиса компании, а также эко-обучение сотрудников.
Компания сообщает о таких результатах проекта, как:
Косвенный итог проекта - выигрыш сразу двух номинаций «Лучшая программа экопросвещения и обучения сотрудников» и «Лучший экологический корпоративный проект».
«Все и всегда должно начинаться с себя. Именно поэтому МТС внедряет принципы замкнутого цикла в свои бизнес-процессы, а на уровне внутрикорпоративных ценностей прививает культуру осознанного потребления. В нашем холдинге работает свыше 60 тысяч человек, и мы особое внимание уделяем программам экопросвещения для сотрудников и членов их семей. Так, у нашего корпоративного экосообщества более тысячи подписчиков, а экологические волонтерские инициативы регулярно входят в тройку лидеров согласно опросам. Вторая неотъемлемая часть ESG-деятельности МТС внедрение принципов рационального использования с помощью современных технологий. Помимо создания цифровых экологизированных решений, МТС в рамках бесплатного образовательного проекта «Детям о планете» также учит ежедневно применять технологии для сохранения природы», рассказал директор Центра ESG МТС Юрий Савельев.
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теги: МТС EGS номинации
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