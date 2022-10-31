EGS: МТС отметили номинациями в экосистемном проекте "Зеленый и здоровый офис 2022"

31.10.2022, MForum.ru

В МТС действует несколько EGS проектов, одним из которых является "Лаборатория жизненного цикла". В рамках этой инициативы идет, в частности, озеленение офиса компании, а также эко-обучение сотрудников.

Компания сообщает о таких результатах проекта, как:

передано на переработку свыше 177 т вторсырья, 201 т цветных и 312 т черных металлов, а также 356 ед. деревянной офисной мебели, на утилизацию свыше 400 кг мелкой электронной техники;

100% переход на электронный документооборот позволяет МТС ежемесячно сохранить порядка 480 деревьев;

более 7 млн человек приняли участие в онлайн-программах экопросвещения копании, силами сотрудников-волонтеров Группы МТС проведено более 500 экоуроков в 350 учебных заведениях России.

Косвенный итог проекта - выигрыш сразу двух номинаций «Лучшая программа экопросвещения и обучения сотрудников» и «Лучший экологический корпоративный проект».

«Все и всегда должно начинаться с себя. Именно поэтому МТС внедряет принципы замкнутого цикла в свои бизнес-процессы, а на уровне внутрикорпоративных ценностей прививает культуру осознанного потребления. В нашем холдинге работает свыше 60 тысяч человек, и мы особое внимание уделяем программам экопросвещения для сотрудников и членов их семей. Так, у нашего корпоративного экосообщества более тысячи подписчиков, а экологические волонтерские инициативы регулярно входят в тройку лидеров согласно опросам. Вторая неотъемлемая часть ESG-деятельности МТС внедрение принципов рационального использования с помощью современных технологий. Помимо создания цифровых экологизированных решений, МТС в рамках бесплатного образовательного проекта «Детям о планете» также учит ежедневно применять технологии для сохранения природы», рассказал директор Центра ESG МТС Юрий Савельев.

пресс-релиз МТС

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теги: МТС EGS номинации